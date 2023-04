Splnili si dávný sen a dojatému tátovi přání. Sourozenci Jan a Pavel Juroškovi z Prostřední Bečvy na Valašsku proti sobě poprvé nastoupili v nejvyšší české fotbalové soutěži. I když si pyšní rodiče na tribuně přáli remízu 1:1 a gól pro oba syny, sobotní třaskavý duel 26. kola FORTUNA:LIGY dopadl lépe pro staršího bratra, který pomohl hostům z Ostravy k výhře na Slovácku 1:0.

Bratři Jan (vlevo) a Pavel Juroškovi poprvé v ligovém zápase nastoupili proti sobě. | Foto: 1. FC Slovácko

„Situace nebyla jednoduchá. Body jsme potřebovali trošku víc než soupeř a proto jsem moc rád, že to takto dopadlo,“ oddechl si Jan Juroška. Bývalý klub porazil od svého odchodu v roce 2020 vůbec poprvé. „Třikrát jsem musel proti Slovácku skousnout porážku. Teď jsem rád, že si body odvážíme domů,“ radoval se devětadvacetiletý krajní bek.

O osm let mladší sourozenec byl o poznání zklamanější. „Dneska byl bohužel šťastnější on,“ poznamenal smutně Pavel Juroška.

Sparta jde do trháku, Slavia venku opět ztratila. Plzeňský mistr se nadechuje

Jinak na sobotní duel nikdy nezapomene. „Vždycky to byl náš sen zahrát si spolu nebo proti sobě. Předtím nám to nevycházelo. Buď jsem byl na lavičce nebo brácha zraněný. Jsme rádi, že to konečně vyšlo. Nějaké povzbuzení to je, hezčí by ale bylo, kdybychom vyhráli,“ ví dravý křídelník Slovácka.

Nevšední souboj si nenechali ujít ani rodiče, se kterými se bratři po zápase setkali. „Kvůli nim to bylo takové speciální, určitě jsou na nás pyšní,“ popisuje krajní bek Baníku.

Juroška senior si prý přál remízu a gól obou synů, ani jednoho se nakonec nedočkal, i tak zápas vnitřně prožíval a byl hodně naměkko. „Snad to nebylo naposledy,“ doufá Pavel Juroška. S bratrem se po utkání vyfotil, ať mají zážitek zdokumentovaný. Dresy se stejným číslem si ale nevyměnili.

Číslo zdědil po bratrovi

Paradoxní je, že Pavel Juroška ve Slovácku triko s číslem 24 zdědil právě po starším sourozenci, který po vypršení smlouvy odešel z Uherského Hradiště do Baníku. „Trenér Palinek mi ho přidělil,“ prozradil mladík.

Jan Juroška, který i v Ostravě nosí čtyřiadvacítku, o tom vůbec nevěděl. „Asi se to tak sešlo,“ myslel si.

Ve Slovácku se v jednom týmu nepotkali. Zatímco starší brácha se po příchodu z Dukly vypracoval mezi stabilní hráče a opory, Pavel Juroška, který zamířil ke konkurentovi coby perspektivní dorostenec paradoxně z Baníku, hrával nejprve za dorost a juniorku. Stálým členem kádru je teprve od zimy.

Souček: Nikoho nebaví dívat se na fotbal jen z tribuny. Titul? Palce drží Spartě

Bratři se na trávníku potkali až v závěrečných dvaceti minutách. Starší Jan hrál od začátku, mladší Pavel střídal Reinberka ve druhé půli. Jelikož oba hráli na opačné straně hřiště, v žádném společném souboji se neobjevili.

„Asi to tak bylo lepší, než kdybychom hráli vyloženě na sebe,“ míní Pavel Juroška. „Jelikož jsem rychlý, měl jsem zkusit něco vymyslet. Než člověk chytí tempo, tak to chvíli trvá, ale myslím, že jsem se do toho po dvou sprintech dostal,“ uvedl mladík ze Slovácka.

Každou minutu, co od trenéra Svědíka na hřišti dostane, chce využít nejen ke svému, ale i týmovému prospěchu. Letos nastoupil už počtvrté, větší porci minut dostal jen v duelu s Hradcem Králové. „Předpokládal jsem a doufal v to, že mě tam trenér dá, takže jsem se na to patřičně nachystal,“ tvrdí.

Vyzvídal u táty

Jinak souboj s bratrem vyloženě neprožíval, byť jsou v téměř každodenním kontaktu a i před sobotním duelem se hecovali. „Ve čtvrtek jsme byli spolu. U táty jsme něco vyzvídali, ale oba jsme se zachovali jako profíci a nic jsme si neřekli. O fotbale jsme se moc nebavili,“ říká Jan Juroška.

Ofenzivní krajní bek měl ze zápasu hlavně kvůli výhře a přerušení dlouhé série dobrý pocit. „Byli jsme soustředění, koncentrovaní, kompaktnější. Působili jsme jako tým. Snad si to přenesme i do dalších těžkých bojů,“ přeje si.

Jediný gól bojovného utkání vstřelil ve 30. minutě albánský stoper Eneo Bitri. „Důležité body, že jsme konečně vstřelili první gól, který nám pomohl. Vedení jsme si pak poctivou defenzivou a dobrým přechodem hlídali. Výborně jsme kopali standardky, měli z nich spoustu šancí. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól, takto jsme se strachovali až do konce,“ prohlásil Jan Juroška.

Na Pardubice se valí tank z Letné. Extra motivace? Exsparťan hodí něco do placu

Fotbalisté Baníku se po sérii nezdarů ocitli pod tlakem i palbou kritiky veřejnosti, fanoušků i médií, s nepříjemnou situací se ale vypořádali skvěle, úspěch nečekaně slavili na půdě silného Slovácka.

„Bylo to náročné. Potřebovali jsme tuto vzpruhu, vyhrát nějaký důležitý zápas u těžkého soupeře. O to víc si toho vážíme a teď to budeme chtít potvrdit doma,“ uvedl bývalý hráč Dukly.

Také moravský rival potřebuje po třech ztrátách přidat. Do dalšího duelu je ale daleko, takže si také ligoví fotbalisté mohli užít prodloužený velikonoční víkend, zajít po pomlázce. Bratři Juroškovi ale svátky společně trávit nebudou. „Každý má svůj program. Brácha bude s rodinou,“ ví Pavel Juroška.

Společně se sejdou až po sezoně, v Prostřední Bečvě na Valašsku, odkud pocházejí, mohou zhodnotit skončený ročník i svůj první ligový střet.