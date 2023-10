Fotbalisté Slovácka se v Edenu drželi téměř osmdesát minut, pak ale dvakrát inkasovali a bylo hotovo. Kapitán Michal Kadlec cítil po ztrátě bodů pachuť. Podle něj měl totiž rozhodčí před vítězným gólem Pražanů odpískat faul.

Slovácko si po porážce na Slavii stěžovalo na rozhodčího | Foto: CPA

Zápas rozhodl sporný moment z 78. minuty. Zkušený zadák Kadlec odvrátil míč před dotírajícím Jurečkou pouze k Juráskovi, který přízemní ranou k tyči zařídil svému týmu plný bodový zisk. Bývalý reprezentant si po utkání postěžoval, že byl faulovaný.

„Jurečka mě stáhnul, být to naopak, pískala by se penalta. Bohužel, momentálně si za to si nic nekoupíme,“ pokrčil rameny kapitán Slovácka, který sporný verdikt bere jak fakt. Sudího Petříka z úmyslu nevinní.

Kapitán Slovácka Michal Kadlec po porážce na Slavii:

Zdroj: Youtube

„Jestli cítím křivdu? Beru to s nadsázkou. Některé situace jsou pískané, některé ne. Když jdete za rozhodčím, tak sám neví, je pod tlakem. Je složité se k tomu vyjadřovat. Chápu, že domácí je Slavia. Rozhodčí rozhodli, jak rozhodli. Škoda ztráty, mančaft makal, kluci se vydali, mohli jsme si ze Slavie odvést bod,“ konstatoval Kadlec.

Třetí venkovní porážka v řadě

Slovácko venku v lize potřetí za sebou prohrálo a neskórovalo. Naopak Slavia udržela letošní neporazitelnost a vydřeným vítězstvím se naladila na čtvrteční duel skupiny Evropské ligy na hřišti AS Řím.

Ostuda až za hranicemi. Zlín je k smíchu, z fotbalistů si utahují i hokejisté

„Dá se to říct, že je to nejcennější ligové vítězství v sezoně. Byl to zápas po repre pauze, nechutný, nepříjemný, dobře organizovaný soupeř. Vzhledem k tomu, jak jsme museli reagovat na některé věci a v jaké sestavě nastoupit, tak si toho moc vážím. Myslím si, že tohle byl zápas, který bychom loni nevyhráli, v tomhle jsme trochu dále, že se nám daří zlomit i tyto zápasy trvalým tlakem,“ ocenil kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.