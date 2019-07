„Ani nevím přesně, jak to vzniklo,“ usmíval se jeden z hrdinů duelu v Generali Areně. Zkušený dvaatřicetiletý fotbalista potrestal lehkovážnou chybu Kangy v rozehrávce a po rychlé akci poslal outsidera do vedení.

„Dobře jsme to otočili, byl jsem tam úplně volný. Chtěl jsem to původně zakončit hned, ale viděl jsem, že mě stoper Sparty křižuje. Tak jsem míč zasekl,“ popisuje vítěznou branku šťastný střelec. I když chtěl střílet nártem nebo placírkou, nakonec poslal balon za gólmana Nitu bodlem. „Bylo to se štěstím, navíc to byly housle,“ připomněl Kalabiška.

Slovácko náskok ubránilo

Celek z Uherského Hradiště korunoval výkon z prvního poločasu druhým gólem, o který se postaral Daníček. Slovácko se ve druhé půli spíše bránilo, nadějné vedení 2:0 přesto v pohodě uhájilo.

„Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme zvítězit. V prvním kole na Spartu se nám jelo dobře. Vždycky je lepší tady začínat, než sem přijet v půli sezony. Na začátku nikdo neví, co od koho očekávat. Soupeř byl nerozehraný, navíc na Spartu byl doma velký tlak, takže se nám to podařilo dobře využít,“ radoval se bývalý hráč Karviné či Mladé Boleslavi.

I vysoký krajní záložník si všiml, že Pražané nebyli po letní obměně kádru v pohodě. „Bylo vidět, že Sparta nehrála tak dobře kombinačně. Ve druhé půli pouze nakopávala dlouhé balony Tetteha s Kozákem. Stopeři to dobře odhlavičkovali,“ pravil Kalabiška.

Podle něj nervózním domácím fotbalistům příliš nepomohli ani nároční fanoušci. „Když se Spartě nedaří, vždycky je pod tlakem,“ připomíná odchovanec Sokola Libiš.

Naopak Moravané byli v pohodě a na Letné poprvé v historii urvali všechny body.