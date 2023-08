Jan Kalabiška vystřídal v poločase nevýrazného Matěje Valentu a stal se superstar zápasu. Jeho vyrovnávací branka v nastavení bude ještě dlouho obíhat televizní obrazovky a sociální sítě.

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) v sobotu odpoledne přivítali Mladou Boleslav. | Foto: pro Deník/Stanislav Dufka

Co se vlastně stalo? Balon měli hosté a rozehrávali od své brány. Gólman Mladé Boleslavi Matouš Trmal si pohodil míč. Přitom nevěděl, že za ním je hráč Slovácka.

Kalabiška ho oběhl, ukopl mu balon a zavěsil do prázdné brány. Kde se zrodil ten nápad?

„Byl jsem vzadu za gólmanem, říkal jsem si, že jsem schovaný v brance. Blesklo mi hlavou, že bych to mohl zkusit. Ještě jsem poháněl Vechetu, ať jde dál od gólmana, aby si mohl Matouš balon položit. Pak jsem slyšel od jejich střídačky, jak na něj volali záda, ale asi je neslyšel nebo nestihl reagovat,“ popisoval svoji lišáckou branku obránce Slovácka.

Jan Kalabiška si vzpomněl, že pár podobných branek vstřelil francouzský fotbalista Thierry Henry. „Dělával to, ale to už je hodně dávno, byl to můj vzor,“ prozradil Kalabiška a přiznal, že nic neměl naplánováno.

„Neměl jsem to v hlavě, vůbec mě nenapadlo, že bych to mohl udělat. Spíš se dívám, který gólman stojí dál od branky, abych mu mohl dát z velké dálky gól. Zatím se mi to nepovedlo, snad příště,“ plánuje další kulišárnu.

Boleslavský Matouš Trmal odchytal v dresu Slovácka přesně padesát zápasů. Po zápase za bývalým spoluhráčem Kalabiška zamířil.

„Šel jsem se mu omluvit. Říkal že v pohodě, ale nás ta branka dovedla jenom k bodu. Matouš chytal dobře, sbíral hodně centrů, měl sebevědomí, asi se v zahraničí něco naučil.“

Do nějaké velké kritiky fatální hrubky Matouše Trmala se nepustil ani jeho trenér Marek Kulič. „To se stává. Je mi ho líto, jinak chytá fantasticky. Dělám za tím tlustou čáru a jede se dál,“ zůstal v klidu kouč Středočechů.