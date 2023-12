Kalamitní víkend zrušil drtivou většinou zápasu fotbalové FORTUNA:LIGY. Okamžitě zazněly četné rozhněvané hlasy, že hrát fotbal v prosinci nedává smysl. Kritika má jisté opodstatnění, ale i tahle zasněžená mince má dvě strany. Jak se to dívají redaktoři Deníku?

SK Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko, sníh | Foto: SK Sigma Olomouc

Je dobře, že se nejvyšší fotbalová soutěž hraje do prosince a od února?

NE. Hrát v prosinci je blbost, jsou potřeba změny

Ne a ne a ne. Nepochopíte to. Hrát nejvyšší fotbalovou soutěž v prosinci, potažmo i v únoru, je v českých podmínkách prostě blbost. Ať se na mě někdo zlobí, nebo ne, toto vážně nejde. Absolutně to demonstruje první prosincový víkend.

Musím si vypůjčit část jedné písně: „Kolony aut, krok sun krok, bo silničáři jako každý rok jsou překvapeni velice, že sníh zasypal jim silnice.“ Ano, Ladovská zima v podání Jaromíra Nohavici. Jak ale trefné pro fotbalové prostředí.

Svědík: Ohrozili jsme zdraví hráčů, zničili hřiště. Bylo zbytečné utkání hrát

I malé dítě už ví, že ke konci podzimu začíná být venku jaksi nevlídno. Nemluvě ani o ubrečených deštivých nocích, necelý měsíc do Vánoc bývá v Česku i sníh. A vážně není překvapením, že se občas urve den, kdy to pořádně nasněží. Jako teď.

Šest zápasů tohoto kola FORTUNA:LIGY bylo odloženo, u dalších visel otazník. Zcela zbytečný, za ním měl být na konci listopadu zcela jasný vykřičník!

Harmonogram totiž nedává vůbec smysl. Možná dává, ale jen těm nejvýše postaveným. Hrát nejvyšší fotbalovou v Česku v době, kdy hrozí nejen probíhající problémy se sněhem, ale rovněž jsou kolikrát šílené mrazy, prostě nejde. Pokud už se nemyslí na fanoušky, tak alespoň na těch 22 chudáků, co toto šílenství musí podstoupit.

Dohady kolem žádosti o odklad. Tvrdíka vytočila reakce LFA, volá po změně vedení

Vždy se spekuluje, jak nabitý harmonogram vyřešit. Dlouho se mluví o zúžení soutěže, čímž by samozřejmě odpadl i počet zápasů. Když už musí být takový počet utkání a teoreticky i nadstavba, tak prostě udělat více „anglických týdnů“. Samozřejmě jsou i evropské poháry, kvalifikace nebo reprezentační pauzy. I v TOP ligách, ke kterým se tak pořád vzhlíží, se nejednou hraje uprostřed týdne. A také to zvládají.

Koneckonců by to uvítali i samotní hráči, jednou za čas si někdy ve středu střihnout mistrovský zápas by jim neuškodilo. Jak vám většina z nich potvrdí, radši budou hrát než trénovat. Tím by se krásně vyrušily zbytečné až nedůstojné prosincové a únorové termíny.

Vyslyší už někdo dlouhodobé volání veřejnosti? Změny jsou třeba!

RADEK ŠTOHL

ANO. Jinde to zvládají, v Česku vládne pohodlnost

Když nám dejme tomu Česká pošta doručí dychtivě očekávaný balík s týdenním zpožděním a ještě poškozený, jsme rozzuřeni. Lajeme doručovateli, svoláváme hromy blesky na celou poštu, nejraději bychom celou tu neschopnou instituci zrušili a její manažery vsadili do hladomorny. Zapomínáme přitom na to, že v minulosti nám drtivá většina zásilek přišla včas a v pořádku.

To je zcela lidské. Každýz nás má tváří v tvář výjimečné situaci, obzvlášť je-li nepříjemná, sklon podléhat emocím a absolutizovat. Když ale prvotní hněv pomine, není od věci se s odstupem zamyslet. Platí to i o – zdánlivě absurdním – jízdním řádu FORTUNA:LIGY.

Odloženo! Zápas Zlína se Slavií se hrát nebude, Pražané se trmáceli zbytečně

Ano, pokud je potřeba odložit skoro všechny zápasy jednoho kola, na mysl se pochopitelně vloudí dojem, že hrát fotbal v prosinci je nesmysl. Jenže ruku na srdce – kolikrát se v posledních letech stalo, že na celou zemi bez výjimky dopadla na přelomu listopadu a prosince tak drtivá nálož sněhu? Jde o výjimku. Obvyklé je, že občas někde touto dobou nasněží, častěji ne. Tak to ve střední Evropě chodí.

Dále: kdyby liga končila už v listopadu a znovu startovala až v březnu, zimní pauza by trvala nekonečné tři měsíce. Je to pro kluby, fanoušky, sponzory únosné?

I evropské poháry uzavírají podzimní část sezony až v polovině prosince, v řadě okolních zemích se hraje třeba i kolem Vánoc. A když už jsme u té ciziny: jak je možné, že ve stejně zasněženém Rakousku či Švýcarsku odkládali mnohem méně zápasů? Je pravda, že v Bavorsku například v sobotu nehrál Bayern, to ale kvůli kalamitním podmínkám v ochromeném Mnichově. Hřiště bylo připraveno.

Kalamita. Fotbalová liga odkládá zápasy, v sobotním programu zbyl jen jeden

Není tedy problém spíš v naší pohodlnosti? Správci hřišť občas připomínají ony silničáře ze známé Nohavicovy písně, a rok co rok uhranutě zírají na první vločky, snášející se na jejich líbezně zelené pažity. Jenže v Česku se holt nedá pokaždé hrát jen za hezkého počasí. Je třeba s tím (dopředu) počítat, ne nadávat a hledat viníky.

VOJTĚCH ŽIŽKA