„Už by bylo načase to změnit,“ usmál se 26letý Lukáš Kalvach v rozhovoru pro klubový web.

O moc úspěšnější nebyl předtím ani v dresu mateřské Olomouce, kde bral jen jednu remízu 1:1, jinak to byly také samé porážky.

Příležitost změnit nepříznivou bilanci bude mít už teď v neděli, kdy přijede Slavia ke šlágru fotbalové ligy do Štruncových sadů. Utkání vedoucí Plzně s o bod druhou Slavií začíná v 19 hodin.

A půjde o hodně.

„Slavie je v tabulce hned za námi, bude to hodně důležitý zápas. Těším se. Věřím, že nás přijde podpořit hodně lidí a že to společně zvládneme,“ vzkázal člen širšího reprezentačního kádru fanouškům plzeňské Viktorie.

Cítíte větší nervozitu? Jak vůbec takové velké zápasy prožíváte?

Neřekl byl, že jsem nervózní. Spíš je to natěšenost na zápas. Jakmile se začne, už se soustředím jen na hru.

Je v kabině znát, že je to přece jen důležitější utkání? Má být vyprodáno…

Vždycky je to se Slavií jeden z top zápasů, potvrzuje to i zájem fanoušků. Věřím, že nás poženou za úspěchem.

A vy do zápasu jdete jako lídr po reprezentační přestávce. Jak jste ji strávili?

Já myslím, že jsme dobře potrénovali. Už bylo potřeba dobít baterky, měli jsme i volný víkend, odpočinuli jsme si. A teď už jsme nažhavení na Slavii.

Jaký zápas očekáváte?

Určitě to bude náročné. Slavia má svoji hru hodně postavenou na běhání. Nejen my ve středu pole budeme mít hodně práce, hlavně musíme být zodpovědní.

Vy osobně jste ještě nikdy nebyl doma u vítězství Viktorie nad Slavií. Máte v hlavě plán, jak to změnit?

(trpce se usměje) Samozřejmě že už bych to chtěl změnit. Takže plán je z naší strany jasný, musíme však k zápasu přistoupit se stoprocentní zodpovědností a velkým nasazením. Jenom tak ho můžeme zvládnout.