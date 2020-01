Přivedl ho ještě trenér Pavel Vrba, který o něho měl zájem už po příchodu do Plzně. Jenže teď už je kouč v Bulharsku – Kalvach si zvyká na nové vedení a zdá se, že i post. „Každý trenér má svoje metody, nějaký styl,“ říkal po čtvrteční bezbrankové remíze v přípravě se Žižkovem.

Je výsledek podstatný nebo jde spíš o to zvyknout si na nový systém, který chce trenér Guľa praktikovat?

Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát, a proto nás remíza mrzí. Ale sžíváme se se systémem. Cítíme, že to může fungovat.

Co nejvíc je jiné ve hře pro vás osobně?

Teď jsem hrál jen jako jedna šestka. Jinak žádnou velkou změnu nevidím,

Trenér Guľa přinesl spoustu novinek v přípravě. Jak na to reagujete?

Každý trenér má svoje metody. Zkouší nám pomoct, najít varianty, které by mohly v lize fungovat.

Je největší změna ve vyšším napadání soupeře po ztrátě míče?

Ano, ten presink je asi věc, kterou do nás kouč Guľa nejvíce tlačí. Chce, abychom po ztrátě získali míč co nejdřív zpátky nebo donutili soupeře jen odkopnout. Vzadu máme sílu, bylo by snazší potom rozehrávat.

A co na to říkáte?

Všichni se snažíme plnit pokyny trenéra. Cítíme, že to dává smysl, baví nás to.

Dodala vám změna na postu kouče nový impulz?

S každým novým trenérem přijde jiná energie. Zkoušíme novinky. Ve Španělsku máme ještě čtyři zápasy. Myslím, že na tom ještě zapracujeme, sedne si to.

Zmínil jste herní kemp ve Španělsku. Bylo pro vás teď také důležité nezranit se?

Důležité to je. Ale do zápasu nemůžete jít s tím, že budete myslet, jestli se zraníte nebo ne.

A co další změny? Třeba společné snídaně, které zavedl kouč Guľa?

Mně to nevadí, mám to rád. Snídaně jsou dobré, já jsem spokojený. Máme všechno nachystané a každý si nabere, kolik chce.