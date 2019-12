Na Letné se ani po závěrečné výhře nad rovněž namočenou Opavou po ramenou neplácají.

„Stále mám obavy,“ přiznává Kameník, kterému k úplné spokojenosti scházejí čtyři body. „Ty jsme mohli uhrát doma s Mladou Boleslaví i v jiných zápasech,“ ví zlínský kouč.

Cílem Fastavu zůstává pozice v prostřední skupině. „Abychom v nadstavbové části nebojovali pouze o záchranu,“ prohlásil Kameník.

Jak toho na jaře dosáhnout? „Jednoznačně musíme získávat více bodů na hřištích soupeřů a chránit si své domácí zápasy,“ zná cestu do elitní desítky zlínský kouč.

Bodovat také venku

Důležitý bude hlavně začátek a první duel v Karviné. Právě na severu Moravy se mohou ševci nastartovat, nebo také dostat do problémů. Nikdo v Baťově městě nezapomíná ani na předcházející neúspěšné jarní odvety.

„Vzhledem k tomu, že jsem to absolvoval jako asistent trenéra, je to pro mě určité téma. Nepřísluší mi ale, abych se k tomu jakkoliv vyjadřoval. Pokusíme se to zlomit. Věřím, že jaro budeme mít tentokrát dobré,“ přeje si.

Otázkou zůstává, jak bude v novém roce vypadat zlínská sestava. V týmu končí Argentinec Podio, na Kypr se vrací Folprecht, zpátky do Mladé Boleslavi míří Mašek s Wágnerem.

„Je to otázka dalšího jednání vedením klubu a hráčů,“ připomíná Kameník.

O složení kádru po utkání s Opavou mluvit nechtěl. „Je to zatím předčasné,“ tvrdí a zároveň přiznává, že zlínští činovníci vytipovali a oslovili několik fotbalistů, kteří by mohli Fastav v krátké zimní přestávce posílit.

Jedním z nich by měl být obránce Pazdera, jemuž Baník Ostrava neprodloužil smlouvu.

„Sháníme hráče do všech řad. Do defenzivy, středu pole i útoku,“ přiznává Kameník.

V letošní derniéře proti Opavě to v prvním poločase drhlo hlavně směrem dopředu.

„Utkání bylo velmi těžké, protože soupeř byl v tabulce blízko nám. V prvním poločase jsme hodně dobývali obranný blok Opavy, která vykrývala prostory a bránila velmi svědomitě . Zato my jsme v ofenzivní části nebyli přesní, nedokázali jsme do pokutového území vytvořit tlak, abychom pořádně ohrozili branku soupeře,“ hodnotí Kameník úvodní část.

Druhý poločas už byl ze strany domácího týmu mnohem lepší.

„Zlepšili jsme pohyb, byli přesnější na míči a začali si vytvářet šance,“ říká kouč Fastavu.

Chyběla jen třetí branka

Vše vygradovalo dvěma trefami Fantiše. „Hra byla v závěru nervózní. Chyběla tomu třetí branka,“ myslí si Kameník.

Tu mohl přidat Poznar, ale ve vyložené šanci neuspěl. To nakonec ševcům nevadilo. Jiráček a spol. Totiž zvítězili na Letné potřetí za sebou a ziskem jednadvaceti bodů si upevnili dvanáctou příčku.

„Jsme rádi, že jsme to zvládli a v tabulce se posunuli o jedno místo nahoru. Naším hlavním cílem ale bude probojovat se do střední skupiny,“ dodává trenér fotbalistů Zlína.