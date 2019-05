Kozák se na konci ledna vrátil do Česka po jedenáctiletém působení v Itálii a Anglii. Bývalý hráč Lazia Řím nebo Aston Villy za Liberec ve 14 ligových zápasech zaznamenal sedm branek a byl nejlepším střelcem týmu. Dobrá forma opavskému odchovanci vynesla i návrat do reprezentace. Trenér Jaroslav Šilhavý dnes nominoval Kozáka pro domácí zápasy kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem a Černou Horou.

"Po půlroce v Liberci jsem uvažoval, co dál. Sparta byla pro mě nejlepší volba. Sešel jsem se s (sportovním ředitelem) Tomášem Rosickým, kterého znám, a ten mi řekl, jaký se tady buduje projekt. Domluva potom byla rychlá," řekl Kozák pro klubový web.

Rosický byl s Kozákem v kontaktu několik měsíců. "Jsem moc rád, že se Libor stává hráčem Sparty. Je to pracovitý, týmový hráč a zkušený gólový útočník s výborným výběrem místa ve vápně," konstatoval sportovní ředitel Sparty.

"Zároveň je to pro nás osobnost na hřiště i do kabiny, od které se naši mladí útočníci mohou učit. Ve své kariéře musel překonat hodně překážek a jen tím potvrdil, že je to bojovník, který má silný charakter a touhu vítězit. Přesně takové typy nyní potřebujeme," doplnil Rosický.

Kozák v 19 letech odešel z Opavy do Lazia Řím. Následně hostoval v Brescii, poté se do klubu z italské metropole vrátil a v sezoně 2012/13 se stal nejlepším střelcem Evropské ligy. V září 2013 vytáhlý útočník přestoupil do Aston Villy, kde jeho kariéru přibrzdily zlomenina holenní i lýtkové kosti a následné potíže s kotníkem. V létě 2017 se Kozák vrátil do Itálie a působil v druholigových týmech Bari a Livornu. S Libercem podepsal půlroční smlouvu s opcí, kterou však nevyužil.

"Děkuji Slovanu, od pana Karla, přes management klubu, spoluhráče i realizační tým v čele s trenérem Hornyákem, a v neposlední řadě i libereckým fanouškům. Bylo to krátké angažmá, ale v mé kariéře hodně důležité. Proto ještě jednou děkuji za šanci celému Slovanu," řekl pro liberecký web Libor Kozák.

Zvláštní poděkování si Kozák vysloužil od Akademie mládeže FC Slovan Liberec, na jejíž chod se rozhodl věnovat významnou částku.