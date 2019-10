„Ještě je před námi hrozně moc kol, je to velice ošidné. Myslím, že se sešlo víc věcí. Tým se až tak výrazně nezměnil. Jenom se šikovně doplnil a přišel zkušený Milan Petržela. Největší změnu vidím v realizačním týmu,“ říká před dalším zápasem kapitán týmu.

V neděli hrajete v Karviné. Cítíte se jako favorit zápasu?

Těžko říct. Vzali bod Slavii, musíme si připustit sílu Karviné. Těžko se mluví o tom, jestli jsme favorit. Je jasné, že do zápasu budeme chtít jít s tím, odvést si všechny body, ale považovat se za favority by byl asi velký omyl. Nebude to jednoduché utkání. Pokud budeme chtít uspět, tak budeme muset předvést maximum.

Vy jste tam v sezoně 2014/2015 působil. Zůstal tam ještě někdo z vašich bývalých spoluhráčů?

Myslím, že už tam nikdo není. Ten náboj, který tam byl těsně po mém odchodu ze vzájemných zápasů, už opadl. První roky jsem tam potkával známé kluky, teď už je to trochu chladnější.

Jak byste charakterizoval hru Karviné?

Podle mě velice nepříjemný soupeř s týmovým pojetím a zápalem pro hru. Mají to dané trenérem Strakou, chuť do hry a odhodlání je u nich obrovské. Trenér jim to vtlouká do hlav. Myslím si, že to je jejich největší síla.

Jste na šestém místě. Je to nejlepší umístění od postupu do ligy. Čím si vysvětlujete, že jste v tabulce tak vysoko?

Těžká otázka – moc se mi to hodnotit nechce. Ještě je před námi hrozně moc kol, může se stát cokoliv, je to velice ošidně. Pokud mám o tom mluvit, tak se podle mě sešlo víc věcí. Výměna realizačního týmu, doplnění kádru o zkušené kluky, jako je Milan Petržela. Tým se až tak výrazně nezměnil, jen se šikovně doplnil. Největší změnu vidím v realizačním týmu.

Před reprezentační přestávkou jste porazili Liberec. Byla příprava a atmosféra víc pohodová?

Ono se to nabízí. Když se vyhraje před repre pauzou, tak jsou i tréninky v příjemnějším duchu. Když se jde do přestávky s výhrou v zádech, tak je to vždycky dobře.

Uplynulý víkend byl bez ligového fotbalu. Jaký jste měli program?

Program byl celkem náročný, ale asi to k přestávce patří. V sobotu byl trénink a neděle, pondělí bylo volno. Dva dny volna byly super, ještě k tomu bylo parádní počasí, tak jsme si užili rodiny – bylo o příjemné.

Co jste dělal vy?

Byli jsme v zoo, jednou za rok tam zajdeme.

Některé ligové týmy hrály přípravný zápas. Nescházelo vám herní vytížení?

V sobotu jsme měli mezi sebou modelové utkání. Je jasné, že to nemá ten náboj, který by byl proti cizímu soupeři, ale myslím si, že jsme se v tempu udrželi.

Nahradilo modelové utkání to přátelský zápas?

To se asi nedá úplně říct, ale trenéři prostě zvolili takovou cestu.

Vraťme se ještě k pohárovému zápasu v Benešově, ve kterém jste nedal penaltu. Jste připravený kopat znovu?

Stoprocentně jsem připravený. Daleko větší hráči a ve větších zápasech nedali penaltu. Budu věřit v to, že jsem si tu smůlu už vybral. Kdyby byla penalta, tak bych se k ní určitě postavil znovu.

V dalším kole poháru na vás čeká druholigová Viktoria Žižkov. Co říkáte na los?

Pro nás je hlavně příjemné, že nebudeme muset nikam cestovat. Viktorka je ve druhé lize dobře rozjetá. Budeme se těšit hlavně na Jardu Diviše, je s námi pořád v kontaktu – je to kamarád.