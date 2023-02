„Je to škoda, my jsme tady moc nebezpeční nebyli. V minulosti jsme tu měli víc šancí. Slavia asi vyhrála zaslouženě,“ uznal také hostující kapitán Michal Kadlec

Na podzim jste ztráceli na první šestku dost bodů. Po vypadnutí z evropských pohárů se můžete soustředit na ligu. Je pro vás soutěž snesitelnější?

Pro mě v osmatřiceti asi ano. Není to, jako ve dvaceti, když jste dohráli zápas a druhý den jste mohl hrát druhý. Myslím, že i když jsme některé zápasy na podzim nezvládli, tak dnes vidíme, že tabulka je strašně vyrovnaná. Stačí vyhrát dva tři zápasy a jste v první šestce.

Oba góly jste dostaly ze standardních situací. V minulosti se vám to nestávalo. Proč jste je nezvládli?

Nechápu to. Škoda, je, že jsme dostali první gól z rohu – to se nám nesmí stávat. Domácím to hrálo do karet. Byl to laciný gól, pokud bychom vydrželi bez branek do poločasu, tak se tady dalo něco uhrát. Ve druhé půlce přidali domácí druhou branku. Je to škoda, my jsme tady moc nebezpeční nebyli. V minulosti jsme tu měli víc šancí. Slavia asi vyhrála zaslouženě.

Zaměřovali jste se na standardky?

Dávali jsme si na standardky pozor i proti Plzni – doma jsme to zvládli. Bohužel, proti Slavii ne. Musíme si to rozebrat, aby se nám to příště nestalo. Chtěli jsme zlomit domácí sérii – to se nepodařilo. Teď nás čekají další důležité zápasy. Musíme se z toho poučit.

Ve středu pohár proti Bohemians. Máte ten zápas v hlavě?

Vnímáme, že pohár je pro nás důležitý. Bereme ho se vší vážností. Hrajeme doma a chceme ten zápas zvládnout. Co se týče ligy, posunuli jsme se na čtvrté místo, to byl náš cíl. Aktuálně jde o to potvrdit naše postavení v dalších zápasech.

Slavia měla problém v Teplicích v obraně. Zdálo se, že na tom proti vám zapracovala. Moc šancí jste si nevypracovali. Souhlasíte?

Myslím, že ano. Měli jsme ze Slavie respekt, ale i oni z nás. Sledovali na videu náš poslední zápas proti Plzni. Když viděli výsledky Sparty a Plzně, tak nic jiného jako výhra jim nezbývala, byli pod tlakem. Musím říct, že jsme jim to v některých fázích usnadnili.

V posledních dvou utkáních jste hráli se dvěma kandidáty na titul. Jak byste srovnal oba zápasy? Je lepší Slavie, nebo Plzeň?

Když nás Slavie porazila, tak asi je na to lépe ona. Na druhou stranu hráli doma, venkovní zápasy neměla Slavie úplně v pohodě. Myslím, že rozhodnou zápasy v nadstavbě a také to, jak budou hrát týmy první trojky mezi sebou. My se soustředíme na sebe. Chceme hrát ve skupině o titul a dostat se co nejdál v poháru. Chtěli bychom zopakovat pohárovou Evropu.