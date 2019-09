Domácí fotbalisté nedali soupeři gól už ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě.

První akci táhl po nedůrazné hlavičce Ndefeho hostující Vodháněl, ale Krivák jej vytlačil do autu.

V 7. minutě potáhl míč domácí Ba Loua, ránu doprostřed brány si Fryšták pohlídal.

Následující momenty patřily spíš Bohemce, která častěji držela míč. Bránu domácích ale neohrozila, ani nevystřelila mezi tyče.

Až ve 25. minutě přišlo ohrožení karvinské svatyně, a to díky náhodě, protože Hronkův centr do vápna zblokoval Čonka tak nešťastně, že míč málem zapadl obloučkem za překvapeného Hrdličku.

Odpovědět se snažil Ba Loua, který si na levé straně hřiště obhodil Havla, ale finální přihrávku nasměroval do autu.

Nejblíže gólu byl Petráň

Ve 42. minutě měli domácí k brance nejblíže. Petráň ale nevložil hlavu do centru Ba Louy včas. Fryšták by jen těžko zasahoval.

První možnost druhé půle náležela Karvinským, kteří kopali přímák. Ba Loua ale zamířil nad.

Hned poté zabojoval Hanousek, předložil míč opět Ba Louovi, ten se ale unáhlil a zbrkle střílel vedle.

Bohemka se ale ocitla pod tlakem. Přetažený Čonkův roh v 54. minutě skončil u Vukadinoviće, který jej tlačil patičkou do brány, Fryšták odpálil balon na roh.

Po něm posílal Čonka do vápna Klokanů další centr, tentokrát přízemní, Krivák ale balon minul.

Po této pasáži však přišly další hluché minuty, kdy se obě mužstva o něco snažila, ale výsledek jejich snahy byl mizivý.

A tak se v 72. minutě dostali po chybě karvinské obrany k míči hosté, po akci Vacka však pálil Ugwu hodně nepřesně.

S blížícím se koncem zápasu domácí opět přidali. Čonkova rána byla tečována na roh, po něm se dostal ke střele Lingr a jeho technický oblouček vytáhl Fryšták bez problémů zpod břevna.

Ba Loua to pak zkoušel na bližší tyč, Fryšták se překvapit nenechal.

Rozhodnutí měl na noze ve třetí minutě nastavení Hanousek, po Ndefeho střele se dostal k míči, ale ze sedmi metrů těsně přestřelil.

Ohlasy trenérů

František Straka (trenér Karviné): „Moc fotbalu tam dneska asi nebylo, ale já chci ocenit jinou věc. Přijel k nám mančaft, který hrál velmi dobře s Libercem a Olomoucí a se kterým jsme poslední dva zápasy v lize prohráli. A my jsme je do ničeho nepustili. Za celý zápas neměla Bohemka jedinou šanci! To beru. Negativní na tom je samozřejmě to, že jsme nedali gól. Psychicky to byl strašně náročný zápas, nikdo nechtěl prohrát. Ale byli jsme to my, kdo měl tutovky. Na konci první půle Petráň, v závěru pak Hanousek. Ten měl na noze ten Big point. Bohužel netrefil prázdnou bránu. Takže zklamání tam je, ale bod bereme.“

Martin Hašek (trenér Bohemians): „Hrálo se vyrovnané utkání, s nesmírným množstvím osobních soubojů, skóre je logickým vyústěním toho, co se dělo na hřišti. Narazily na sebe vyrovnané týmy, které se snažily pozorně bránit. Fotbal byl těžko stravitelný, ale my se na každý zápas připravujeme podobně a máme podobný požadavek na způsob hry. A na to je potřeba mít nakropené hřiště. Na suchém hřišti se rychlý fotbal hrát nebude. A možná na to ani nemáme hráče. Asi se budu opakovat, ale dokolečka říkám, aby se na stadionech kropilo. Hokejistům rolba po třetině udělá hladký led. My ale pak hrajeme na suchých hřištích, pak se říká, že hráči jsou dřeváci, že trenéři je neumí připravit a kdesi cosi. Já se tímto chci hráčů zastat. Na suchém hřišti se prostě míč chová jinak, přihrávky jsou pomalé, je to hlavně o soubojích a diváci logicky nadávají. A já se jim nedivím. Říkám to už tolikrát, že jsem si vědom toho, že se mi zase budou lidé smát, ale musím to prostě opakovat jako kolovrátek. Nejraději bych to zakotvil do pravidel fotbalu. Vadí mi, že se to pak hodí na hráče a na trenéry a pak je z toho holomajzna. Tím se chci zastat i hráčů Karviné. My třeba trénujeme každý trénink na nakropeném hřišti, aby ten trénink měl nějakou úroveň.“

MFK Karviná – Bohemians Praha 0:0

Rozhodčí: Marek – Blažej, Váňa. ŽK: Vukadinović, Janečka, Hanousek, Krivák – Ugwu, Jindřišek. Diváci: 3623.

Karviná: Hrdlička – Ndefe, Krivák, Kouřil, Čonka – Hanousek – Ba Loua, Janečka (73. Smrž), Lingr (88. Petkov), Vukadinović (58. Galuška) – Petráň. Trenér: Straka.

Bohemians Praha: Fryšták – Hůlka, Krch, Pokorný – Havel, Jindřišek, Vacek (85. Rada), Podaný – Hronek (85. Nečas), Keita (46. Ugwu), Vodháněl. Trenér: Hašek.