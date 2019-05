Je třeba připomenout, že v Opavě i Příbrami inkasovali Strakovi svěřenci po pofiderních a minimálně sporných situacích. V Opavě proti nim odpískal rozhodčí Rejžek penaltu, kterou si nemohl být stoprocentně jistý, protože za dres se drželi jak karvinský Rundič, tak opavský Simerský. Rejžek si vybral penaltu pro Opavu.

V Příbrami zase arbitr Lerch uznal gól Soldáta, před kterým ale jeho spoluhráč Kingue zahrál očividně rukou. Navíc Soldát už tou dobou ani nemusel být na hřišti za zákrok na Budínského hned ve druhé minutě zápasu. Neviděl ani žlutou kartu.

Když si člověk vybaví, za jakou banalitu byl na podzim v domácím utkání proti Spartě na základě videa vyloučen právě karvinský Budínský, nezbývá, než se jen usmát nad tím, jak Karviná některým pořádně leží v žaludku.

À propos video. Letošní ročník fotbalové FORTUNA:LIGY lze s klidným svědomím prohlásit za neregulérní. Videorozhodčí jsou jen na vybraných zápasech, v nichž ovlivňují výsledky (Olomouc – Liberec, Bohemians – Slavia, Slavia – Sparta atd.).

Za naprosto skandální lze považovat přítomnost videa v utkáních skupiny o titul, zatímco v utkáních o udržení není vůbec. Však co, jde „jen“ o záchranu ligy a s ní spojené miliony z prodeje televizních práv do klubové poklady. To se přece dá přejít.

V úterý bylo třeba video k dispozici v utkání Ostravy s Libercem, kde šlo o „důležité“ páté místo v nadstavbě. Naopak na „nedůležitém“ duelu o záchranu o pár kilometrů dál v Karviné k dispozici nebylo. V opačném případě by musel být posouzen zákrok na karvinského Lingra obránci Dukly jako penaltový. Což rozhodčí Houdek neučinil.

„Nevím, co víc by už rozhodčí chtěli. Tohle mě vytáčí. Rozhodčí proti nám pískne pentli za zákrok Dreksy. Pak ale musí takto nastavený metr přece dodržet a pískat zákroky i na druhé straně. A ten byl ještě horší!“ rozčiloval se oprávněně po zápase František Straka.

Ano, Karviná vyhrála, takže tohle může hodit za hlavu. Co by se ale dělo, kdyby dukelský Podaný v 17. minutě penaltu proměnil a Karviná nakonec prohrála? Nejspíš by se nedělo nic. Karviná leží kdesi ve Slezsku, to je od Prahy daleko. Kdyby nakonec sestoupila, tak se nic neděje.

Naštěstí Karviná navzdory klackům házeným pod její nohy bojuje. A to je zatraceně dobře!