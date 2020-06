Slezané prohráli 1:4, po devíti venkovních zápasech bez gólu(!) konečně skórovali, ale za to si nic nekoupí. Jejich čekání na venkovní výhru se protáhlo na deset zápasů, a pokud nechtějí opravdu do baráže, musí toto čekání urychleně ukončit. Poslední Příbram totiž vyhrála, přeskočila Opavu a dotáhla se ke Karviné na rozdíl pouhých dvou bodů.

Úvodní šance náležela domácím Teplicím, kdy se Hyčkův centr před bránu stáčel nepříjemně nad hlavu brankáře Bolka, ten míč vyškrábl zpoza břevna. Karvinští byli úvodních dvacet minut aktivnější, nadějně vyhlížela třeba situace, kdy Qose hlavičkoval ve vápně na neobsazeného Lingra, hráči si ale nerozuměli. Tepličtí si ve 25. minutě připsali na konto první tutovku utkání, kdy po zaváhání Čonky hledal Hyčka kanonýra Řezníčka, ten mířil zblízka jen těsně vedle.

Po půlhodině hry sehráli domácí pohlednou akci, Čonka nechal odcentrovat Hyčku, u J. Mareše nebyl nikdo a ten hlavičkou překonal Bolka – 1:0. Vzápětí utekl otřesené karvinské obraně Řezníček, toho ale v jasné šanci vychytal Bolek.

Lepší domácí měli nabito, další šanci připravoval okamžitým sklepnutím Kučera Čmovšovi, jeho projektil z hranice šestnáctky ale letěl až na tribunu. Karvinští se snažili s vedením Teplic něco dělat, v závěru poločasu ale inkasovali podruhé. Bolek vyběhl hluboko do pole zpacifikovat míč před Hyčkou, odhlavičkoval jej, ale balonu se zmocnil Žitný a z nějakých třiceti metrů jej poslal do prázdné brány – 2:0.

O přestávce byl v karvinské kabině patrně důrazný proslov, trenér Jarábek ihned provedl dvojí střídání, jenže první šance druhé půle patřila opět domácím. Žitný skluzem našel J. Mareše mezi karvinskými beky, teplický útočník se řítil sám na Bolka, ale v poslední chvíli ho dostihl Čonka a perfektně ho odzbrojil.

To mohlo Teplické mrzet, neboť okamžitě na to Karviná snížila. Ba Loua přihrál před bránu Lingrovi, ten si poradil i s padajícím Grigarem a skóroval – 2:1. Blízko ke srovnání měl Guba, když se po rohu Ba Louay pokoušeli z malého vápna zakončit Smrž i Janečka, balon poskakoval na čáře, z mladého vápna jej ale Guba poslal jen do břevna.

Karvinští ale na hřišti začali kmitat, jako by byli politi živou vodou. Po hodině hry opět zkolabovala obrana Karviné, do zakončení se sám před Bolkem dostal Moulis, karvinský gólman znovu situaci tváří v tvář teplickému hráči ustál a zachránil svůj tým. Ne na dlouho. V 73. minutě podnikly Teplice další výpad, na jejímž konci byl opět ve vápně osamocený Trubač a dal třetí gól.

Karviná odešla. Nabuzení domácí přibalili Slezanům na cestu domů po chybě Šindeláře ještě čtvrtý kousek zásluhou Moulise, a to v závěru ještě trefil P. Mareš tyč.

FK Teplice – MFK Karviná 4:1 (2:0)

Branky: 33. J. Mareš, 42. Žitný, 73. Trubač, 87. Moulis – 49. Lingr. Rozhodčí: Lerch – Poživil, Ratajová. ŽK: Kučera, Mareček, J. Mareš – Taiwo, Guba, Qose. Diváci: 1260.

Teplice: Grigar – Nazarov, Čmovš, Mareček, Hyčka (59. Černý) – Kučera, Trubač (84. Shejbal), Žitný (84. Ljevaković), Moulis – Jakub Řezníček, J. Mareš (63. Radosta). Trenér: Hejkal.

Karviná: Bolek – Ndefe, Šindelář, Rundić (46. Janečka), Čonka – Smrž, Mangabeira (84. Marek Hanousek), Qose (77. Bukata) – Ba Loua (77. Vukadinović), Lingr, Taiwo (46. Guba). Trenér: Jarábek.