Naposledy se z nich radovali před víc než měsícem, kdy vyhráli v Příbrami 2:0. Po tomto duelu měli za Slavií druhou nejlepší obranu v soutěži.

Současnost? Remíza s poslední Opavou a tři porážky v řadě při skóre 0:9. Jedna z nejlepších obran ani omylem. Karvinou však více sužuje střílení gólů. A soupeř, proti kterému by se Karviná potřebovala chytit, není z nejjednodušších.

„Jablonec je samozřejmě velmi těžký soupeř, ale Opava v poháru nám ukázala, že se s ním dá hrát. Musíme se ale vrátit k tomu, co nás zdobilo v první půlce podzimu – pevná obrana bez kiksů,“ říká asistent karvinského trenéra Františka Straky Marek Bielan v narážce na úterní pohárové utkání, v němž hrála Opava s Jabloncem bez branek a padla až po prodloužení 0:2.

„Co se týká útoku, do šancí se dostáváme, ale kluci se nemůžou prosadit. Celý týden pracujeme na obraně i útoku, snad to bude v neděli vidět a zvítězíme. Už bychom to potřebovali,“ uznává Bielan.

Jablonec má tradičně pohárové ambice a kromě domácího poháru by se rád prosadil i v ligové soutěži. „Soupeř hraje celkem pravidelně Evropskou ligu, má hodně zkušeností. To ale neznamená, že se ho bojíme. To ne. Naopak věříme, že nepříznivou domácí sérii zlomíme,“ doufá Bielan.

Zvoní Strakovi „hrana“?

Pokud ne, aby se protřelý trenér František Straka začal obávat o místo. Mužstvo totiž prožívá tradiční karvinské nebodové období, po kterém se v klubu sahá k obligátní výměně trenéra. A že ti odcházeli z Karviné už s většími bodovými příspěvky, než má aktuálně tým na kontě.

V čtyřleté ligové existenci karvinského klubu je Straka už šestým jménem a sedmým trenérem. Vedle něj a pak Jozefa Webera, Josefa Muchy, Romana Nádvorníka a Norberta Hrnčára se dvakrát v pozici hlavního kouče ocitl i manažer Karviné Lubomír Vlk. Jako krizové řešení.

Ovšem pozor – Jablonec je také poměrně oblíbeným soupeřem Karviné. Minimálně doma. Když Jozefa Webera nahrazoval 5. listopadu 2017 Lubomír Vlk společně s Josefem Muchou, hostila Karviná právě Jablonec. A nutně se potřebovala chytit. Výsledek? Vyhrála 2:1.

Loni se v půlce listopadu „pakoval“ Roman Nádvorník a nahradil jej Norbert Hrnčár. Ten pak doma v předposledním utkání roku porazil se svým týmem silný Jablonec znovu 2:1.

Nyní přijíždějí Severočeši do Karviné potřetí v řadě v závěru podzimní části. Bude se opakovat historie?

„Byli bychom rádi. Jablonec je tým, který chce hrát fotbal, a to nám obvykle sedí. Nebetonuje, nemusíme tolik dobývat. Musíme se ovšem vyvarovat těch individuálních chyb v obraně, o kterých jsem už hovořil,“ připomíná Bielan.

Ten si nemyslí, že by mělo pohárové utkání v Opavě Jablonci odčerpat síly. „Na dva zápasy v týdnu je Jablonec zvyklý. Vůbec nepředpokládám, že by měli být hráči unavení. V Opavě mě překvapil Tomáš Hübschmann. Je motorem a duší Jablonce. I v osmatřiceti letech naháněl před koncem druhého prodloužení mladého Šulce, který si s ním nevěděl rady. Klobouk dolů,“ vysekl poklonu jabloneckému lídrovi Bielan, sám někdejší ligový hráč.

Karvinští před nedělí řeší ještě jeden problém. V Českých Budějovicích byl vyloučen Bukata a nemůže tedy nastoupit. Kromě něj však nedohráli ani Dreksa, Kouřil, Ndefe a Ba Loua. Jak to s nimi vypadá? „Martina Bukaty je škoda. Patří k nadstandardním hráčům. Má myšlenku, umí si poradit s míčem. Ostatní kluci se během týdne vrátili do tréninkového procesu, ovšem jestli nastoupí, to nevíme. I oni dělali chyby a nějakou změnu v sestavě pro Jablonec určitě uděláme,“ prozrazuje Bielan.

Výkop nedělního utkání je stanoven na 14.30 hodin.