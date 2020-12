Famózním závěrem vybojovali svěřenci trenéra Juraje Jarábka cenný bod proti silnému soupeři. Severočechy tím připravil o pátou výhru v řadě a jejich kouč Petr Rada, vytočený do maximálních otáček, měl blízko k infarktu. Vždyť už v 80. minutě, kdy jeho tým vedl 1:0, dostal od sudího Petříka žlutou kartu po konfrontaci a výměně názorů právě s Jarábkem u obou laviček.

Jablonec hrál v první půli znamenitě. Ne, že by Karvinští výrazně zaostávali, ale Severočeši jim prostě víc nedovolili. Byli u všeho, napadali, hráli rychle, důrazně i technicky.

Do druhé půle provedl trenér Jarábek změny v sestavě a výkon Karviné šel nahoru. Hráči celý poločas příkladně dřeli, vytvářeli si šance a hrozili. Jenže šest minut před koncem se Doležal uvolnil ve vápně a střelou k tyči zvýšil náskok Jablonce na 2:2.

Slezané se však nevzdávali. Po parádní střele Bartošáka do břevna pohotově dorazil míč do sítě Haša a tentýž hráč v závěru po tlaku v šestnáctce Jablonce srovnal umístěnou střelou k tyči na 2:2. Euforie domácíc byla obrovská a plně zasloužená. Za svůj poctivý výkon si zkrátka bodový zisk zasloužili.

„Utkání pro nás nezačalo dobře a vlastně celý první poločas byl z naší strany špatný. U některých hráčů mi připadalo, jakoby hráli přátelský zápas. Chyběly emoce, nasazení, souboje,“ řekl kouč Karviné Juraj Jarábek.

Druhý poločas ho ale musel nadchnout. „Do druhé půle jsme se odhodlali ke změnám a přišel i obrat. Ač jsme byli aktivní, tak paradoxně jsme inkasovali. Doležal to udělal skvěle, je to pan útočník. Mužstvo ukázalo charakter a vůli. Tentokrát se tahle remíza s výborným soupeřem rovná našemu vítězství, posledních dvacet minut jsme byli výrazně lepší. Možná jsme mohli zažít něco, co posledně Jablonec, kdy proti Plzni taky otočil z 0:2 na 3:2. Také jsme to mohli otočit, ale i ten bod proti velice kvalitnímu soupeři je výborný,“ shrnul své pocity Jarábek.

„Bod z Karviné je příjemný, ale dostat dvě branky v závěru, z toho jsem zklamaný. Ještě sedm minut před koncem jsme vedli o dva góly, domácí snížili, dostali se do hry a v 90. minutě nás potrestali gólem na 2:2,“ uzavřel zklamaný trenér Jablonce Petr Rada.

MFK Karviná – FK Jablonec 2:2 (0:1)

Branky: 87. a 90. Haša – 25. Schranz, 84. Doležal. Rozhodčí: Petřík – Nádvorník, Dobrovolný. ŽK: Bartošák, Papadopulos, Ndefe – Považanec, trenér Rada. Diváci: 0 (hráno bez diváků).

Karviná: Bolek – Santos, Dramé (46. Herc), Šindelář, Ndefe (73. Haša) – Mangabeira (46. Čmelík) – Mikuš (89. Janečka), Ostrák (89. Smrž), Qose, Bartošák – Papadopulos. Trenér: Jarábek.