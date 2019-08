Karvinští hráči si v sedmém kole soutěže připsali do tabulky premiérové vítězství. Jejich dosavadní ligová představení snesla přísná měřítka, jen neměli jako oponenturu do diskuse potřebné střelivo, čili výsledky.

To jen některá média dělala z Karviné totálního outsidera a jaksi pozapomněla na to, že před Zlínem odehráli svěřenci trenéra Františka Straky všechna utkání proti týmům, které v minulé sezoně skončily po základní části v horní polovině tabulky, tedy do osmého místa (Zlín byl mimochodem devátý).

A navíc všechny porážky byly o gól, přičemž být nemusely. „My jsme v těch předchozích zápasech, možná až na ten Liberec, nehráli špatně. Ale ve všech, i proti Liberci, jsme ty šance měli,“ správně připomněl trenér Straka.

Až ve Zlíně to konečně přišlo a výhra 4:1 vypadá až senzačně. Karviná však jen využila šance, které si vypracovala, a které v předchozích zápasech zahazovala. Jistě, i Zlín měl šance, a ne ledasjaké. Karvinská obrana v první půli často opět hořela.

Nicméně ve hře dopředu ukázala svou sílu a výsledek mohl být ještě výraznější. Karvinští se však už za rozhodnutého stavu zase tolik do koncovky netlačili. Soupeř pak korigoval až v nastaveném čase výstavní trefou Jiráčka.

„Ten gól mě totálně naštval. Na druhé straně – trefil to jako za nároďák,“ uznale se zasmál trenér Karviné. K úsměvu měl důvod. „Konečně jsme byli efektivní. Víte sami, že v těch předchozích případech jsme pokaždé bodovat nebo vyhrát mohli, ale byli jsme absolutně neproduktivní. Dnes to byl přesný opak,“ pochvaloval si Straka.

Dobrá příprava na soupeře

Své hráče připravil hlavně na útočnou sílu Zlína. „Podrobně jsme rozebírali zlínskou ofenzivu. Viděli jsme jejich zápas s Teplicemi, tam to byla šance za šancí. Bylo potřeba eliminovat hlavně útočnou hrotovou sílu soupeře, především v podání Poznara. To je king, který dokáže udělat prostor i ostatním. Zlín má opravdu kvalitní hru směrem dopředu, museli jsme si to ohlídat,“ vyprávěl Straka po utkání.

Jeho týmu pomohlo vyloučení zlínského Azackého. Pak už totiž na hřišti kralovala jen Karviná. „To je pravda, ale kolikrát se stane, že se mančaft v desíti semkne a hraje lépe než v plném počtu. Tohle jsem už zažil stokrát,“ upozornil Straka, že i tak měl obavy. „Stačí nějaká standardka, náhodný gól soupeře. Jsem rád, že to kluci zvládli. V momentě, kdy se soupeř pokaždé nadechoval, jsme ho srazili gólem. Přidaly se i individuální výkony hráčů. K Ba Louovi třeba Hanousek, Puchel nebo Bukata, který odehrál po delší době první ostrý zápas od začátku,“ chválil Straka karvinské střelce.

Karviná tak v kolonce výher konečně vymazala nulu, a dokonce se díky skóre odlepila z posledního místa tabulky, které laskavě přenechala Teplicím. Za týden se oba celky paradoxně střetnou v dalším duelu o Černého Petra.