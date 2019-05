Trenér Karviné František Straka přiznal, že hráče motivoval i výroky kouče Dukly Romana Skuhravého, který před zápasem prohlásil, že Dukla nechce hrát jako Karviná.

„Přiznám se, že absolutně nesnáším, když někdo neprojevuje respekt vůči soupeři. Přišlo mi to nefér, navíc od člověka, který dosud trénoval jen v Opavě,“ poznamenal po zápase Straka, který měl skvělou intuici s nasazením Martina Pastornického mezi tyče.

Domácí odchovanec vystřídal jedničku Martina Berkovce a hned na startu zápasu chytil Podanému penaltu! „Byl to takový ten pocit z břicha. Čistě impulsivní rozhodnutí. A on se nám hned tak krásně odvděčil,“ usmál se Straka a Pastornického pochválil. „My jsme ho hodili do vody už na Spartě, kde také podal skvělý výkon. Dneska nám to vrátil. Velice dobře řešil i centry, splatil týmu důvěru. To pak mančaftu dodá obrovskou sílu,“ vyprávěl Straka.

Nešťastníkem utkání byl Jakub Podaný, který v 17. minutě nedal onu zmiňovanou penaltu a v poločase jej trenér Roman Skuhravý vystřídal. „Nevím, jestli ta penalta byla úplně rozhodujícím momentem, ale nedat penaltu je vždycky chyba. Je to na straně střelce a bohužel mě gólman vychytal. Zvolil jsem stejnou střelu jako v přípravě. Netuším, jestli ten moment viděl, spíš ne. Prostě mě vychytal,“ vrátil se Podaný k osudovému okamžiku úterního zápasu.

Karvinští na neproměněnou penaltu soupeře odpověděli dvěma brankami, na které po změně stran navázal ještě Tomáš Wágner. V sezoně dal už 13 gólů. „Jsem rád, že ty branky dneska zase vedly k bodům. Aspoň mohu být týmu nějak prospěšný,“ poznamenal Wágner.

A Dukla? Podle trenéra Skuhravého jí sestup prospěje. „Je to krok zpět, ale doufám, že nutný k tomu, abychom udělali tři vpřed,“ prohlásil Roman Skuhravý.

MFK Karviná – Dukla Praha 3:0 (2:0)

Branky: 22. a 79. Wágner, 42. Guba. Rozhodčí: Houdek – Hrabovský, Koval. ŽK: Ba Loua, Krivák – Ostojič, Gonzáles, Douděra. Diváci: 1942.

Karviná: Pastornický – Krivák, Dreksa (89. Suchan), Rundič, Záhumenský – Smrž – Moravec, Lingr, Budínský (85. Bukata), Guba (58. Ba Loua) – Wágner. Trenér: Straka.

Dukla: Hruška – Ostojič, Bezpalec, Souček – Doumbia, Tetour, Hanousek (66. González), Miloševič – Kovaľ (83. Douděra), Hadaščok, Podaný (46. Djuranovič). Trenér: Skuhravý.