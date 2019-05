„Jistě, nejsem naivka. Jsme v baráži a musíme se na ni hlavně psychicky připravit. Mrzí mě, že na nás přišel útlum v nepravou chvíli, ale musíme se s tím porvat. Teď uděláme maximum pro výhru nad Duklou, abychom se na baráž dobře naladili,“ poznamenal trenér Karviné František Straka.

V úvodních minutách sobotního duelu v Příbrami byli aktivnější Karvinští, kteří tvořili hru a drželi míč. V 9. minutě Ba Loua patičkou krásně oslovil k zakončení Wágnera, brankář Kočí ale balon vyrazil.

Příbram byla blízko gólu až po dvaceti minutách, kdy hlavičkoval těsně vedle po rohovém kopu Soldát. Uběhly tři minuty a mohla skórovat Karviná, taktéž po rohu. Domácí Květ však vyhlavičkoval z prázdné brány Wágnerovu hlavičku!

Karviná měla větší šance. Nejprve se protáhl kolem dvou obránců Lingr, jeho odvrácený centr napálil Budínský z dobré pozice nad. Pak zase zkoušel z pravé strany Lingr najít ve vápně Wágnera, Kočí míč vyboxoval před sebe, kde jej nabíhající Záhumenský netrefil ideálně.

V nastavení první půle ještě zkoušel Květ lobovat brankáře Berkovce, který byl vyběhnutý z brány až daleko před vápnem, ale přestřelil a poločas skončil.

Rozhodl druhý poločas

Ten druhý začal za vytrvalého deště a jako první zahrozila Příbram, když nový muž na hřišti Polidar zkoušel štěstí střelou k levé tyči. Na Berkovce si nepřišel. Na druhém konci hřiště vyhlížela nadějně střela Ba Louy, který ji otřel o Soldáta a míč skončil v zámezí.

Po domácím brejku pak Matoušek hledal před karvinskou bránou opět Polidara, u míče byl však dříve pozorný Berkovec.

V 64. minutě se domácí dočkali gólu, když Nového centr se odrazil od Kingueho ruky k volnému Soldátovi a ten ve skluzu dopravil nadvakrát míč do sítě. Protesty hostů byly marné. Opět inkasovali sporný gól. Karvinští odpověděli závarem v domácí šestnáctce, po kterém přepálil bránu střídající Faško.

Na opačné straně zakončil nadějný brejk domácích střelou vedle Mingazov. V 74. minutě přeskočil v jasné šanci míč Wágnerovi nohu, a tak se Karviná vyrovnání nedočkala. Zbytek zápasu už totiž domácí zkušeně rozkouskovali a Karviné už se ani tolik nedařilo kombinovat.

„Pro nás to byl klíčový zápas v tom, abychom případně nemuseli do baráže. Na hráčích to bohužel bylo v první půli vidět, měli svázané nohy. Ve druhé půli jsme zlepšili nasazení i agresivitu a bylo to vidět. Vstřelili jsme gól, to nám pomohlo. Vzápětí mohl definitivně rozhodnout Mingazov, ale místo toho jsme museli bojovat až do závěrečného hvizdu. Hráčům za druhý poločas děkuji,“ shrnul utkání naděje příbramský trenér Roman Nádvorník.

Karvinský František Straka jen zklamaně poznamenal: „Zaráží mě jedna věc – jak my nakládáme s gólovými šancemi. Nejsme schopni najít správné řešení a to nás sráží.“

FK Příbram – MFK Karviná 1:0 (0:0)

Branka: 64. Soldát. Rozhodčí: Lerch – Vlček, Ratajová. ŽK: Kočí – Suchan. Diváci: 1235.

Příbram: Kočí – Nový, Tregler, Kingue, Antwi – Mingazov (90. Voltr), Soldát, Květ (46. Polidar), Rezek – Matoušek (88. Jablonský) – Fantiš. Trenér: Nádvorník.

Karviná: Berkovec – Moravec (87. Fokaidis), Krivák, Rundič, Záhumenský – Budínský, Bukata – Ba Loua (73. Suchan), Lingr, Guba (60. Faško) – Wágner. Trenér: Straka.