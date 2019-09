Svěřenci trenéra Františka Straky táhnou sérii čtyř zápasů bez porážky. Jsou tak v polovině klubového rekordu, neboť v sezoně 2017/18 měli dokonce sérii osmi neprohraných utkání v řadě.

Ve středu však Karvinští nezvládli 3. kolo MOL Cupu doma s druholigovým Žižkovem (0:2).

„To by nás ale nemělo poznamenat. V neděli proti Opavě nastoupí úplně jiná sestava,“ ujistil trenér František Straka, který do poháru nasadil spíš hráče z divizního béčka. „Absolutní priorita je nedělní derby. Tomu jsme v týdnu podřídili vše, včetně toho, že v poháru nastoupili spíš mladí kluci,“ objasnil.

OPAVA BEZ TRENÉRA

Opava jde do derby s jednou zásadní změnou, a to na trenérském postu. Ve čtvrtek dopoledne byl odvolán Ivan Kopecký a tým dočasně převzali asistent Josef Dvorník a sportovní manažer Alois Grussmann. „Bylo mi řečeno, že tým přebírám na dva zápasy. Po Teplicích situaci vyhodnotíme a řekneme si, co dál,“ prozradil Josef Dvorník. „Nebudu zastírat, že je to pro mě velká motivace,“ doplnil.

A co říká směrem k soupeři? „Karvinou jsme viděli v utkání s Bohemkou, je to bojovný tým, který je silný ve hře jeden na jednoho. Jsou tu ale i věci, se kterými si můžeme poradit,“ podotkl nový šéf opavské lavičky.

CITELNÁ ZTRÁTA

Kvůli karetnímu trestu bude jeho týmu chybět dirigent Pavel Zavadil. „Je to pro nás citelná ztráta. Pavel patří k základním stavebním kamenům týmu. Musíme se s tím vyrovnat, některé věci hrát jinak. Přesto všechno máme jasný cíl do Karviné jedeme vyhrát,“ vyhlásil smělé plány Josef Dvorník.

Krátce řekl ještě něco málo k sestavě: „Rozhodně bude jiná, než ta, která nastoupila v poháru v Sokolově.“

V Karviné opavskou změnu na trenérském postu pochopitelně registrovali, výrazněji se tím ale nezabývali. „Pro nás to neznamená nic, my se musíme soustředit na sebe. Máme vlastní problémy,“ poznamenal jeden z nejzkušenějších borců karvinského kádru Marek Janečka.

Ten očekává, že oba celky budou hlavně pozorně bránit. „Je to derby, tady se bude bojovat o každý metr hřiště. Pokusíme se prodloužit naši šňůru udržených nul a snad se konečně vepředu prosadíme. Doma jsme letos ještě nevyhráli,“ správně upozornil.