Fotbalisté MFK Karviná se sešli po krátké dovolené na úvodní přípravě. Žádný trénink ale neabsolvovali, neboť okamžitě vyrazili na pětidenní soustředění do polské Ustroně.

Karvinští fotbalisté vyrazili směr Polsko. | Foto: Tomáš Januszek

Ve výpravě, která nasedala do autobusu, byly nové tváře, řada hráčů se do přípravy nezapojila. Podle očekávání scházel Lukáš Budínský, který odchází do Mladé Boleslavi, útočník Tomáš Wágner zase nasedl místo do autobusu do červeného Seatu a vyrazil ještě s jedním člověkem směr Polsko. Patrně dojednat nové angažmá. Po sezoně, ve které dal třináct gólů, je o něj zájem.