Do české ligy se tak vrací po půl roce. Naposledy totiž nastoupil za Spartu v prosinci 2018 v Příbrami, v zimě zamířil na hostování do druholigového tureckého Bolusporu.

Do nově se tvořícího kádru trenéra Jílka se ale neprosadil, a tak na Spartě dosud trénoval jen s B-týmem. „O Vukadina jsme měli zájem už před pěti lety, kdy jsme hráli druhou ligu. Byl tady, ale nakonec dal přednost nabídce Slavie. Jsme rádi, že tentokrát už jsme ho získali. Rychlého a dynamického fotbalistu na kraj hřiště potřebujeme,“ uvedl k transferu sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk.

Osmadvacetiletý fotbalista má s českou ligou výrazné zkušenosti, odehrál v ní 116 zápasů, dal 11 gólů. Karviná bude jeho pátým českým působištěm (po Slavii, Jablonci, Zlínu a Spartě).

„Moc se těším, chtěl bych hrát zase ligu. Bavil jsem se o Karviné s Filipem Panákem (bývalým karvinským hráčem, který přestoupil do Sparty) a říkal, že se to tady za ty roky hodně změnilo. Je tu krásný nový stadion, kvalitní zázemí, zájem o fotbal. Těším se na nové angažmá a na první zápas,“ prohlásil na klubových stránkách MFK Vukadinovič, který by se tak mohl domácím příznivcům předvést už tuto neděli proti pražské Slavii (od 16.30 hodin).