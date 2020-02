Přišel vypomoct fotbalové Karviné k záchraně a svou misi zatím plní na sto procent. Zkušený ostravský gólman Petr Bolek za dva zápasy neinkasoval a s týmem ihned urval šest bodů. Další bude chtít přidat v neděli na Bohemce.

Petr Bolek po příchodu do Karviné zatím neinkasoval. Změní se to v neděli na Bohemians? | Foto: Ivo Dudek

„Tam to ale bude těžké. Čeká nás první venkovní výjezd, a co si pamatuji, tak když jsme hrávali v Ďolíčku s Plzní, vždycky to tam bylo obtížné. Domácí kopou,“ uznává karvinský brankář.