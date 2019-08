„Je to nepříjemná ztráta. Soupeř navíc dohrával posledních třicet minut o deseti, pak měl ještě druhou červenou, ani si nevytvořil pořádné šance. A stejně jsme toho nevyužili,“ štvala porážka karvinského záložníka Vojtěcha Smrže.

Liberec byl produktivní, vy ne. Viděl jste to podobně?

Nezačali jsme špatně, ale po tom inkasovaném gólu jsme si pořádně nepřihráli a do konce poločasu to bylo opravdu špatné. Úroveň utkání asi nic moc. Soupeř si toho ve druhé půli moc nevytvořil, vlastně si nevybavuji, jestli tam vůbec něco měl. Spíš ne. My jsme měli šancí víc, sám jsem měl dvě, Mára Hanousek měl šanci v prvním poločase. Bylo toho víc, ale nedali jsme góla. V tom je náš největší problém.

Co chybělo vaší střele? Míč jste trefil dobře…

To jo, ale gólman chytil dvě tutovky, a zrovna tuhle mně. Ani jsem pořádně nemířil, soustředil jsem se, abych balon dobře trefil, protože to bylo ze vzduchu, a on to reflexivně chytil. Kdybych to lépe umístil, neměl by nárok.

Nebyli jste přehnaně nervózní?

Na začátku ani ne, spíš nám nesedl konec poločasu. V tom druhém jsme se už zvedli. Byla tam ta červená. Ale zase se to rozkouskovalo. Bylo jasné, že Liberec bude zdržovat a drolit to, ale to by asi dělal každý, zvlášť v situaci, kdy jsme na tom byli podobně. Prostě rozhodly šance, které jsme neproměnili.

Jak velká je to po těch remízách se Slavií a v Olomouci rána?

Velká, chtěli jsme doma stoprocentně bodovat..

Co s tím?

Musíme zvednout hlavy, za týden hrajeme se Zlínem, vlastně dvakrát venku a musíme se pokusit získat body tam. Je třeba makat dál. Ještě je pořád dost kol. Nesmíme klopit hlavy. A hlavně musíme začít dávat góly, tam je naše největší slabina.