František Straka byl bezprostředně po zápase dokonce tak popletený, že do televizních kamer hodnotil remízu 2:2. Nutno dodat, že hosté k ní neměli daleko.

Na domácích totiž byla patrná značná nervozita, vyráběli kiksy ve středu pole a hlavně v obraně, a Jihlava mohla rozhodně skórovat vícekrát než jen jednou.

„Tyhle barážové dvojzápasy mají své specifikum. Je to především otázka psychiky a na hráčích dnes ležela obrovská tíha, se kterou se ne každý popasoval, protože tam byly úseky, které jsme absolutně nezvládali,“ přiznal bez obalu oslavenec František Straka.

Domácím začátek vyšel. Průnik Budínského, který našel krásným pasem za obranu Gubu uklidil domácí útočník do jihlavské sítě – 1:0.

Hosté mohli srovnat po čtvrthodině hry, kdy se po centru Javůrka dostal k zakončení Zoubele a jen perfektní zákrok Pastornického zachránil domácí od pohromy.

Karvinští však na toto varování jakoby nedbali, hned v 17. minutě umožnili opět Javůrkovi přesnou přihrávku do gólové šance Zoubelemu, který rozvlnil síť. Naštěstí pro Karvinou jen tu boční.

Jihlavští hosté se začali osmělovat a na domácí kopačky se vkrádalo až příliš mnoho nepřesností, hlavně od obránců.

V 26. minutě se nahrnul do šestnáctky Guba a z ostrého úhlu málem trefil bližší vinkl.

V nadějné pozici byl také Ba Loua, ale Wágnerovu nahrávku nezužitkoval a vnějším nártem našel pouze připraveného Vejmolu.

Jihlava v 37. minutě podnikla nebezpečný výpad, na jehož konci byla střela Šulce, která šla jen těsně vedle.

Ve 42. minutě přišla pojistka. Ba Loua na levé straně poslal střílený přízemní centr před bránu, několik hráčů jej minulo, ale Guba na zadní tyči jej vrátil zpět a zcela volný Lingr zblízka bez problémů skóroval – 2:0.

„Ukopl jsem se. To měla být střela,“ přiznal po zápase Dávid Guba.

„Karviná v poločase ukázala ligovou kvalitu, když ze dvou tří šancí dala dva góly. My jsme mohli dát také dva góly, ale šance jsme neproměnili a prohrávali jsme 0:2,“ komentoval průběh poločasu jihlavský trenér Radim Kučera.

Začátek druhé půle už jeho svěřencům vyšel lépe. Domácí obrana si tradičně neodpustila slabou chvilku, nedokázala odkopnout balon z hloubi pole, Jiří Klíma prošel kolem Rundiče a poradil si i s Pastornickým – 2:1.

„Myslím, že ten gól jsme si zasloužili a to nás před odvetou staví do úplně jiné role. Máme reálnou šanci se poprat o postup,“ pochvaloval si Kučera.

Karviná se chtěla prosadit ze standardní situace, které celý týden trénovala, a po jednom z rohů měla k brance blízko, jenže nikdo z domácích hráčů nedokázal balon v malém vápně dopravit do jihlavské brány a takto to bylo se všemi domácími standardkami.

„Chtěli jsme udržet vzadu nulu, to se nepovedlo. Chtěli jsme se prosadit ze standardek, to se také nepovedlo. Aspoň, že jsme vyhráli. Je to pořád lepší než remizovat. Do Jihlavy ale musíme jet s čistou hlavou, dneska jsme byli nervózní, ale to je pochopitelné. Hraje se o hodně,“ poznamenal po zápase karvinský záložník Lukáš Budínský.

Domácí mohou být za hubenou výhru ještě rádi. V 84. minutě vyrobili totiž další kiks, Krivák propadl, gólman Pastornický namazal jihlavskému Vaculíkovi, který jej okamžitě směřoval na domácí bránu. Pastornický míč vyrazil a měl obrovské štěstí, že Zoubele dorážel balon do sítě z ofsajdu.

„V kritických chvílích nám scházela kvalita. Chce to víc si věřit na balonu, protože jsme našimi vlastními chybami vybízeli Jihlavu neustále k rychlým protiútokům a do šancí. To se musí před odvetou úplně změnit,“ upozornil závěrem František Straka.

Odveta se hraje v neděli v Jihlavě v 18.30 hodin.

MFK Karviná – Vysočina Jihlava 2:1 (2:0)

Branky: 7. Guba, 42. Lingr – 53. Jiří Klíma. Rozhodčí: Matějček – Blažej, Hock. ŽK: Smrž, Krivák – Javůrek, Zoubele, Vaculík. Diváci: 3456.

Karviná: Pastornický – Čolič, Krivák, Rundič, Záhumenský – Smrž, Budínský (90. Faško) – Ba Loua, Lingr, Guba (71. Bukata) – Wágner. Trenér: Straka.

Jihlava: Vejmola – P. Breda, Tijani, Chlumecký, F. Novotný – Vaculík, Šulc – Petr (90. Šefčík), Zoubele, Javůrek (79. Preisler) – Jiří Klíma (85. Klobása). Trenér: Kučera.