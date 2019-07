Pět minut před poločasem zápasu s Olomoucí si naběhl na Čermákův centr za obranu, soupeř na jeho pohyb nezareagoval a konžský záložník vyrovnal na 1:1.

Byl to moc důležitý moment ligové premiéry.

Však ho také Kayamba náležitě oslavil. „Dlouho jsem na to čekal. Konečně mi to tam padlo, jsem velmi rád,“ rozplýval se Kayamba.

Svoji premiérovou trefu oslavil přemetem a saltem. „Klukům jsem říkal, že když dám gól, tak to udělám. Čekali na to dlouho, ale konečně se mi to podařilo,“ usmíval se. „Fanoušci nám hrozně pomohli – kvůli nim hrajeme fotbal, bez nich bychom nemohli,“ doplnil konžský záložník.