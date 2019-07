/ANKETA/ Bez zkušeného Martina Filla, současného pravého obránce, se bude muset obejít fotbalový Baník Ostrava v páteční předehrávce 3. kola FORTUNA:LIGY s Teplicemi. Třiatřicetiletý rodák z Plané bude nuceně stát kvůli červené kartě, kterou viděl v nastavení pondělního vítězného derby v Karviné.

„Strašně mě to mrzí. Kvůli takové červené kartě můžete přijít o místo v sestavě. Ta konkurence tady je,“ řekl Fillo. V kariéře to bylo jeho čtvrté vyloučení. Naposledy musel předčasně do kabiny ještě v dresu Teplic, a to 4. prosince 2015 v utkání 16. kola na Slovácku, kde Severočeši prohráli 2:4.