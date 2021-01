Stopera Davida Hovorku smůla bohužel neopouští. Vyšetření, které podstoupil po nuceném střídání v zápase ve Zlíně, prokázalo, že si obnovil zranění kolene a čeká ho další pauza. Slavia teď musí řešit, koho dosadit do obrany místo něj.

Fotbalový zápas skupiny F (liga mistrů), SK Slavia Praha - FC Barcelona, 23. října 2019 v Praze. Na snímku zleva David Hovorka. | Foto: Deník / Lukáš Ston

Pro Davida Hovorku je to sportovní tragédie. V jeho sedmadvaceti letech je to už potřetí, co se musí potýkat se zraněním obdobného charakteru. Všichni přitom doufali, že diagnóza tentokrát nebude tak neúprosná, ale bohužel jejich přání zůstala nevyslyšena. Stopera čeká další operace.