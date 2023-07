/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Bylo jen pár minut po vítězném zápase s německým Karlsruher SC, který fotbalisté Viktorie Plzeň rozhodli třemi góly po přestávce, kdy byl na trávníku i útočník Jan Kliment. „Bylo obrovské vedro. Když jsem čekal na druhý poločas a kluci se po dvaceti minutách přišli občerstvit, říkali, že je to strašné,“ usmál se 29letý útočník, když reagoval na dotaz, jaké jsou jeho pocity ze zápasu.

Viktoria porazila v Rakousku německý Karlsruher SC 3:0. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Většinou když se prostřídá tolik hráčů, bývá problém se sehráním. Ale vám to šlo hned od začátku, i když jste měli úplně novou jedenáctku…

Musím říct, že nám to docela sedlo. Až mě to samotného překvapilo. Soupeř se snažil držet balon, ale neprostřídal tolik hráčů, asi jim docházely síly. My jsme za to čapli hned od začátku druhé půle a brzy jsme rozhodli.

Síla kádru je velká, tým je dál než před rokem, věří kouč Slavie Trpišovský

Může hrát to, že jste hrál v sestavě, která dala tři góly roli při skládání základní sestavy?

To bych neřekl, sestava se nedělá podle jednoho poločasu. Předtím jsem třeba byl v poločase, který nevyšel a kluci předtím dali šest gólů. Jsem rád, že jednou zatáhne jedna jedenáctka a podruhé zase ta druhá. Jeden maká za druhého, takhle by to mělo být.

Vy jste hrál s kapitánskou páskou, byla za trest nebo za odměnu?

To nevím, asi už stárnu, tak mi ji dali (úsměv).

Bude za ni příspěvek do kasy?

To už snad ne, platil jsem minulý rok. Tedy jestli na mě Čoro (Tomáš Chorý, který je pokladník – pozn. aut.) s něčím nevybafne. Já se vždycky z pokut dostanu a pak to přijde nanovo (úsměv).

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Jak vnímáte boj o místo v sestavě?

Konkurence se oproti minulé sezoně zvedla. Je to i tím, že hrajeme na jednoho útočníka a je nás tady víc. Zkoušíme i jiné pozice na lajnách. Uvidíme, jak to bude. Je dobře, že se prosazuje víc kluků. Trenér to má možná těžší, ale myslím, že je příjemnější mít z čeho vybírat.

I vy hrajete víc z křídla, jak vám to sedí?

Bavili jsme se o tom s trenérem, on se ptal každého hráče, která pozice je mu nejpříjemnější. Moje je samozřejmě v útoku, ale chápu všechny okolnosti a budu rád za každé volné místo. Snažím se, abych pomohl mužstvu.

V čem je pod trenérem Koubkem největší rozdíl?

Řekl bych, že je to hlavně s ohledem na konkurenci, je nás tady opravdu hodně. Minulou sezonu taky bylo víc zraněných, prostřídalo se to. I já osobně jsem chyběl, teď jsou všichni zdraví a je to boj.

Tvrdík zažil nejtěžší vyjednávání. Slavia dostala za Juráska 14 milionů eur

Ale zdá se, že hrajete víc kombinačně, ofenzivně?

Taktika je postavená tak, abychom napadali víc nahoře. I já když hraju na kraji, ale občas mi to ujede a musím zatáhnout zpátky. Nějaké rysy od trenéra Bílka ještě ve hře jsou, ale máme čas to doladit.

Baví vás, že vám trenér Koubek nechává víc volnosti?

To baví každého ofenzivního hráče, když presuje nahoře a může získat balon blízko bráně soupeře. Připomíná mi to, když jsem působil ve Slovácku, kdy jsme hráli nahoře a dávali hodně branek.

Skoro to vypadá, jako byste si stěžoval na minulou sezonu?

Ne, to vůbec ne. To byla moje nejlepší sezona, ale kvůli zraněním bohužel zároveň i nejhorší, ještě nikdy jsem neměl tolik zdravotních problémů. Ale stalo se i tolik krásných momentů, góly v Lize mistrů, předtím v předkolech. Začátek byl úžasný, ale zkazili jsme si to tím jarem.

Cítíte teď zase větší sílu i proto, že se každý musí poprat o místo?

To je pokaždé, když přijde nový trenér. Všichni se chtějí ukázat, říct si o místo v sestavě. Možná jsme něco takového potřebovali. Ale na pana Bílka nemůžu říct nic špatného, povedla se nám spousta věcí, ale pak to nefungovalo. Třeba nám ta konkurence a boj o místo pomůže v úvodu ligy a v předkolech evropského poháru.