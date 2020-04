Skupinka fotbalistů může být maximálně osmičlenná, ovšem ani tak se nemohou střetnout v souboji, musí mezi nimi být dva metry odstup. Všudypřítomné dezinfekce jsou nutností, stejně jako zamčené šatny i sprchy. Příprava tak má spíše psychologický podtext: hráči se dostanou z domácí izolace a opět uvidí se svými parťáky.

Dva tři týdny běžné přípravy nutností

„Abychom mohli nastoupit k mistrovskému utkání, museli bychom mít za sebou něco mezi dvěma a třemi týdny plnohodnotné přípravy s míčem na hřišti. To, co budeme dělat teď, je úplně jiný sport,“ kroutí nechápavě hlavou trenér Klusáček.

Tomu se jeho svěřenci dnes sejdou v tréninkovém areálu v Uhříněvsi.

Během měsíční přestávky neskrýval optimismus a nebál se, že by sezona skončila předčasně. „Věřil jsem, že liga může normálně začít, až nebude situace tak vážná, jako byla na začátku epidemie,“ míní. „Česká republika má oproti jiným zemím obrovskou výhodu, že se začalo v předstihu s různými opatřeními,“ těší ho.

Všichni budou doufat, že se počet nakažených občanů sníží a bude důvod k dalšímu uvolnění přísného režimu. Fotbalisté by ho potřebovali opravdu rychle. „Příprava za stávajících podmínek bude opravdu složitá. Jsou absolutně nevhodné, pokud by to mělo trvat delší dobu,“ zlobí se.

V Bohemce proběhl uplynulý měsíc stejně jako v ostatních klubech. Hráči dostali individuální tréninkové plány a měřiče a o samotě běhali podle svých možností, kde se dalo. „Nebyl příliš prostoru na obměnu, běhání řešili s individuálními kouči. Teď si konečně všichni trochu oddychnou,“ těší trenéra.

Že by někdo přišel nepřipravený? To podle něj vůbec nehrozí. „Toho se rozhodně nebojím. Jsou to profíci a vědí, co potřebují. To, co dělali, je pro jejich dobro,“ míní.

Kromě problémů s přípravou řeší všechny kluby další nepříjemnost, bude se hrát bez diváků. „Příjemné to rozhodně nebude, ale taková je prostě realita, na tom se nic nezmění,“ dodává kouč Bohemians.

Ti budou chtít navázat na povedený vstup do jara. Ve čtyřech zápasech dvakrát vyhráli a jednou remizovali. Než ale rozhodčí poprvé foukne do píšťalky, může se ještě spousta věcí změnit…