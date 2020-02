„Rozhodně se chceme prát o umístění ve střední skupině, ale prvotní pro nás zůstává co nejdříve se vzdálit od těch sestupových příček tak, abychom mohli hrát v klidu," řekl Klusáček na tiskové konferenci před startem jarní části první ligy.

Bohemians jsou po 20 kolech podzimní části třináctí s šestibodovým náskokem na Opavu, které náleží první barážová příčka. Na desátou Olomouc, jíž patří první místo zaručující účast ve skupině o Evropu, ztrácejí Pražané pět bodů. „Klokani" načnou jarní část proti Slavii, poté se představí v Liberci a doma s předposlední Karvinou, na niž disponují náskokem sedmi bodů.

První zápas je vždycky specifický

„Zápasy s Libercem a Karvinou včetně toho prvního hodně napoví o tom, jak se to celé jaro bude vyvíjet dál. Jestli zůstaneme v boji dole o záchranu, nebo jestli můžeme pomýšlet na střed tabulky," uvedl Klusáček.

V neděli přivítají Bohemians v Ďolíčku suverénně vedoucí Slavii. „První zápas (po přípravě) je vždycky specifický, ať ho hrajete proti mužstvu, které je na prvním místě tabulky, nebo proti tomu zespodu. Je to trošku nečitelné po přípravě. Osobně jsem rád, že hrajeme právě se Slavií. Uděláme všechno pro to, abychom byli první mužstvo, které Slavii v tomto (ligovém) ročníku porazí," prohlásil třiapadesátiletý kouč.

O Mosquerově angažmá se rozhodne v příštím týdnu

K mužstvu se v zimní pauze vrátil z hostování z Brna obránce Michal Šmíd. Do konce ročníku pak Pražany posílil na hostování ze Sparty útočník Matěj Pulkrab. „Věděli jsme o tom, kde chceme posílit, a to byl hrotový útočník. Věděli jsme celý podzim, že je potřeba takového hráče přivést. To byla nutnost, kde jsme posilovat chtěli. Věděli jsme, že z vlastních zdrojů nejsme schopni tenhle post obsadit kvalitou," uvedl sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

Ve středu se ke „Klokanům" připojil Kolumbijec Jhon Mosquera. Devětadvacetiletý krajní záložník, který v týmu působil v letech 2014 až 2016, je v klubu zatím na zkoušce. O jeho případném angažmá se rozhodne v příštím týdnu. „Věřím tomu, že pokud jeho výkonnost bude taková, s jakou z Bohemky odcházel, bude pro Bohemku velkou posilou," prohlásil Držmíšek.

Pražané se také zapojili do finanční sbírky na pomoc požáry sužované Austrálii. Proti Slavii představí klub novou kolekci kelímků. Výtěžek z nich půjde v plné výši na podporu projektu „Klokani klokanům". K dispozici budou speciální edice dalších upomínkových předmětů a na konto mohou lidé přispět i koupí klubového magazínu. Z každého prodaného lístku půjdou na sbírku dvě koruny.