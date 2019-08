A šlo o výstavní kousky. Při tom prvním předvedl neuvěřitelné sólo od poloviny hřiště a mazácky skóroval. „V týdnu máme v Ďolíčku letní kino a v úterý dávali film Maradona. Když jsem viděl, jak Honza obchází jednoho hráče za druhým, hned jsem si na to vzpomněl,“ komentoval s humorem jemu vlastním trenér vítězného týmu Martin Hašek.

Liberečtí srovnali zásluhou Oscara, který si možná už v brzké době bude balit kufry směr Eden, a zápas směřoval k remíze. Domácí ale měli ještě jeden trumf v rukávu. „Už nám docházely patrony, tak jsme poslali na hřiště čerstvého Ugwua a ten v závěru předvedl další krásnou individuální akci,“ usmíval se Hašek.

A bylo to tak. Ugwu zamotal hlavy obráncům, až se dva srazili, zatancoval si před gólmanem a pak poslal nabídku Vodhánělovi, který ji nepohrdnul a do prázdné branky rozhodl. „Za tu parádní přihrávku mu jsem vděčný, hlavně jsem rád, že mi to tam začalo padat,“ neskrýval nadšení Vodháněl, pro nějž to byly vůbec první dva ligové góly.

Bohemka se tak drápe tabulkou nahoru a ráda by dala zapomenout na závěr minulé sezony, kdy se musela až do posledních vteřin posledního zápasu bát o záchranu. „Minulý rok se nám nedařilo, teď jsme všichni nadšení, že se to otočilo a můžeme těšit naše fanoušky,“ ulevil si dvoubrankový střelec.