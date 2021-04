Když se těsně před odchodem do šaten trefil Hancko z penalty, a tím zařídil sparťanům dvoubrankové vedení, vypadalo to, že favorit naváže na předchozí vítězství se Slováckem a vrátí se zpět na vítěznou vlnu. Opak byl ale pravdou, po změně stran přišla studená sprcha. Pardubický perník fotbalistům Sparty hodně zhořkl, jelikož po závěrečném hvizdu rozhodčího platila remíza.

„Zavinili jsme si to absolutně sami,“ nehledal výmluvy trenér Pavel Vrba.



Klíčový moment přinesl úvod první půle. Místo toho, aby Sparta zápas v klidu ukočírovala a případně přidala uklidňující trefu, přišlo rychlé snížení a v dalším průběhu i srovnání stavu. Byť z divné penalty, o níž se ještě bude mluvit… Tomáš Čelůstka spadl sám, ale video i sudí Zelinka měli za to, že po faulu…



„Jestliže dostaneme tak lacinou branku hned v úvodu druhého poločasu, tak to samozřejmě s mužstvem trošku zamává. Taková hrubka, kterou jsme si dovolili, se často nevidí. Pro mužstvo, které hraje v prvním poločase dobře, je to obrovská rána. Zápas jsme ve druhém poločase nezvládli i bohužel s přispěním našich chyb. O to mě to mrzí víc,“ přiznal Vrba.



Naopak pro pardubický tým to byl mimořádně cenný bod.



„Myslím si, že ve druhém poločase jsme byli lepším mužstvem. Vypracovali jsme si několik příležitostí. Je škoda, že jsme ještě nedali třetí gól. Nebuďme zase nenasytní. Dobré utkání, musíme kluky pochválit hlavně za druhý poločas, který odehráli ve velkém stylu. Jsme spokojení,“ usmíval se pardubický kouč Jaroslav Novotný.

FK Pardubice - Sparta Praha 2:2 (0:2)



Branky: 49. Jeřábek, 75. Cadu z pen. - 7. Wiesner, 44. Hancko z pen. Rozhodčí: Zelinka - Nádvorník, Dobrovolný - Adámková (video). ŽK: Ewerton - Souček, Wiesner.

Pardubice: Letáček - Cadu, Čihák, Toml, T. Čelůstka (86. Sláma) - Jeřábek (83. I Sang-hjok) - Tischler, Solil, Hlavatý, Ewerton (62. Kostka) - Černý (62. Huf). Trenér: Novotný.

Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Hancko, Polidar - Wiesner (76. Ladislav Krejčí I), Pavelka, Souček (60. Trávník), Dočkal (76. Karabec), Plavšič (86. Karlsson) - Hložek. Trenér: Vrba.