Ultramega hustý průšvih! To by možná řekla dnešní mládež, kdyby ji zajímalo, jak hrály v neděli Teplice důležitý duel o záchranu s Pardubicemi. Porážka 0:2 naplno odhalila slabiny sklářů, které na jaře byly vidět jen částečně, protože je zakrýval devítibodový zisk z třech úvodních duelů. Nedostatečně kvalitní kádr se při karetních trestech a zranění klíčových mužů hroutí jako domeček z karet. Ve vršovickém Ďolíčku trenér Jiří Jarošík nemohl postavit Tijaniho, těsně před výkopem se mu zranil urostlý Knapík. Snaha zachovat zažitý systém selhala, bohužel se příliš nepovedlo ani instalování Vobeckého. Teplice s Východočechy prohrávaly souboj za soubojem, nedostatky nedokázaly nahradit nasazením a bojovností. Nezaujatý pozorovatel by do bohorovných Severočechů neřekl, že hrají o fotbalový život. Porážka s neoblíbeným soupeřem byla zasloužená, Pardubice zkrátka chtěly vyhrát o mnoho víc. Alespoň na hřišti to tak vypadalo. A ukázaná platí, nic jiného v soubojích o záchranu nebude rozhodovat. Na trenérovi Jarošíkovi je, aby své mužstvo vyburcoval k daleko lepším výkonům. Už jde do tuhého.