Sparťan? Ne, sparťanská minulost, líčí Boula. Baník mu k srdci rychle přirostl

Další účast pouze v osmifinále je bez ohledu na soupeře zklamáním. Fanouškům se tak nesplní sen, že by jejich milovaný klub pronikl na mezinárodní scénu touto cestou.

Baník se teď po složitém období potřebuje zkonsolidovat. V zimě se neočekává nějaký průvan v kádru, spíše jen jeho doplnění. Trenéři a vedení by si ale měli říct, s kým to dál chtějí táhnout. I směrem k příští sezoně.

Je nepřehlédnutelný. Baníku i Vítkovicím fandí přes 40 let, bude i na Spartě

Zároveň by si klub měl určit priority. Útočit na značně nejisté čtvrté (možná pohárové) místo, na které ztrácí čtyři body, nebo dát šanci mladým, jako je třeba brankář Martin Hrubý, a budovat kádr pro budoucnost? A co s hosty Caduem a Srdjanem Plavšičem, u nichž je nepravděpodobné – pokud budou na Bazalech ještě na jaře – že by ostravský dres oblékali i od léta?

Příští týdny a měsíce (snad) odpoví.