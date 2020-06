Emoce vyvolala situace ze závěru utkání mezi pražskými Bohemians a Spartou. Momenty spojené s jedinou brankou zápasu, díky níž si Sparta z Ďolíčku odvezla všechny body, se totiž domácím ani trochu nelíbily. Komise rozhodčích však zaujala jasný postoj.

28. kolo, Bohemians - Sparta | Foto: Bohemians 1905

Chybělo pár minut do konce duelu, když Benjamin Tetteh po akci Bořka Dočkala dopravil míč do brány Bohemians. Nad hlavou asistenta rozhodčího Radka Kotíka se však objevil praporek a branka neplatila. To se ale změnilo o chvíli později, když se hlavní sudí Zbyněk Proske poradil s videorozhodčím a gól uznal.