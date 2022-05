Prohra v Plzni byla poslední kapkou. Vrba už není trenérem Sparty

"Slušelo by se tímto poděkovat jednak klubu a lidem v něm za ty roky, které jsem tu měl možnost strávit, fanouškům za jejich podporu a za to, že díky nim se vztah ke klubu za ty roky roky neustále prohluboval, a v neposlední řadě samozřejmě i rodině. Jsem všem vděčný za to, že jsem ty roky ve Spartě mohl strávit a vážím si toho," dodal.

Chce se věnovat rodině

Nejdříve o svém úmyslu ukončit kariéru řekl rodině. "Moji nejbližší už o tomhle rozhodnutí nějakou dobu vědí. Stejně tak to tušili i někteří spoluhráči. V minulých dnech jsem to oznámil i vedení klubu, kabině a realizačnímu týmu," prozradil otec synů Samuela a Matea na webu letenského klubu. "Můj plán je teď věnovat se rodině. Hodně se mnou cestovala, přizpůsobila se mé kariéře, byl jsem taky často pryč z domova. Teď chci být u výchovy kluků a prožít s nejbližšími spoustu zážitků."

Kreativní záložník působil ve Spartě od roku 2013 s výjimkou let 2017 a 2018, kdy hrál v zahraničí. Nejprve přestoupil za 234 milionů korun do čínského klubu Che-nan Ťien-jie. Pak zamířil na hostování do amerického klubu Philadelphia Union. "Na Letné jsem toho zažil opravdu hodně, odehráli jsme tady nezapomenutelné zápasy. Cítím se tady opravdu dobře a některé zážitky ve mně zůstanou celý život."

Slávistický odchovanec vyhrál dva ligové tituly s Libercem a se Spartou a dvakrát slavil zisk českého poháru. Je vítězem Superpoháru. Rozloučit by se chtěl s trofejí nad hlavou, tedy triumfem v posledním utkání kariéry ve finále tuzemského poháru.