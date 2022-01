Hráčům natolik důvěřujete, že si je po dovolené nepotřebujete otestovat?

Po těch covidových letech máme před sebou další atypickou přípravu. Někdy to bylo až absurdní, že jsme měli týden na přípravu a šlo se do ligy. Teď je to zase úplně jinak. Nechtěli jsme ztratit dva dna testováním. To velké přijde zase až v létě. Hráče a jejich výsledky známe. Jenom pokud přijde někdo nový, budeme to řešit individuálně. Krátké testování aktuálního stavu u hráčů kolem bude kolem desátého ledna. Podle toho, jak kluci na tom budou, se bude odvíjet zbytek přípravy.

Je výhoda, že se kádr příliš nemění?

Je to snadnější. Kluci vědí, co ode mě čekat, já vím, co čekat od nich. Máme to dobře nastavené. Kluci kolikrát dopředu tuší náplň tréninku. Vím, že z psychologického hlediska je to pro ně hrozné, ale snažím se jim to dělat pestré. Ale tvrdá dřina nám nese ovoce, proto se jim to i lépe kouše.

Vážíte si hráče po vánočních svátcích?

Nejsem úplně zastáncem vážení. Samozřejmě občas to převážení uděláme, ale nevážíme se každý týden nebo co tři dny. Někteří trenéři na tom bazírují, přitom je tam strašně moc proměnlivých faktorů. My navíc hodně bazírujeme na síle, se kterou může váha hráče růst. Důležitější pro nás jsou spíš poměry v těle. Samotná váha vám tolik neřekne.

Podívejte se: Slovácko odstartovalo přípravu. Chyběl Nguyen, Navrátil skončil

Měli hráči o svátcích úplné volno?Letos se kluci hodně divili a byli za to rádi, ale měli dva týdny úplné volno. Jenom v neděli jsem jim dal jeden přípravný trénink. Na podzim toho bylo strašně moc. Spíš si potřebovali od fotbalu úplně odpočinout. Za dva týdny nedojde k dezadaptaci organismu, takže kluci toho tolik neztratí. Volno je příliš krátké.

Plní individuální tréninkové plány poctivě, nebo některý z nich potřebuje neustálou kontrolu?

Je to možná anomálie, ale tady ve Slovácku to hráči plní bez problémově. To bych musel hodně dlouho pátrat, kdy jsem naposledy musel s někým řešit podobný prohřešek. Kluci vědí, že jsou velmi důkladně sledovaní, proto v plnění individuálních plánů nebývá žádný problém.

Mají třeba starší hráči nějaké úlevy?

Někdy to Michalu Kadlecovi nebo Milanovi Petrželovi sám nabídnu. Určitě se o tom bavíme. Hráči už poznají, že hrozí nějaké zranění, tak sami přijdou a řeknou a dostanou třeba trénink nebo půl den volna. Několikrát se ale stalo, že jsem to Michalovi Kadlecovi prostě nabídl. Věděl jsem, že to může být na hraně, ale on sám cítí, že potřebuje šlapat jako dobře namazaný stroj, takže to kolikrát i odmítl. V tomto jsou s Milanem i dalšími staršími kluci profíci. Je s nimi bezproblémová práce.

Fryšták se po 11 letech vrátil do Slovácka. Stříbro? Zůstalo už jenom pár držáků

Takže jdou veteráni příkladem?Zcela jednoznačně. Mladí hráči se od Kadlece nebo Petržely mohou učit, jak se připravovat a jak přistupovat ke každému tréninku. Jsou to profíci, jak se patří.

První zápas sehrajete až v polovině ledna. Proč?

Přípravu vždycky konzultujeme s hlavním trenérem. Víme, že největší únava na hráče padne po prvním týdnu. Chceme eliminovat riziko zranění. Třeba sehrajeme nějaké modelové utkání, ale zápas se soupeřem jsme nechtěli. Stejně na začátku přípravy mají hráči problémy hlavně sami se sebou. (úsměv)