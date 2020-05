OPAVA

Výkonný ředitel Jaroslav Rovňan:

„Proti tomu, že nechceme dohrát ligu, se musím jednoznačně ohradit, není tomu tak. Proč řešíme tréninky, přípravná utkání. Protože nechceme dohrát ligu? Pro nás je prioritou číslo jedna soutěž dohrát. Děláme vše pro to, abychom byli na její spuštění dobře připraveni.“

OSTRAVA



„Momentálně se k tomu nebudeme vyjadřovat.“

KARVINÁ



„Momentálně se k tomu nebudeme vyjadřovat.“

SLAVIA



Tiskový mluvčí Michal Býček:



„Nebudeme dané otázky veřejně komentovat.“

SPARTA



PR ředitel Ondřej Kasík:



„Jsme pro dohrání celé sezony, včetně nadstavby, takže hlasovat budeme pro. Chceme, aby sezóna byla dohrána na hřišti a nerozhodovalo se u stolu. Samozřejmě plně respektujeme rozhodnutí vlády a rozhodnutí hygieniků ohledně vývoje epidemie koronaviru.“

PŘÍBRAM



Prezident Jaroslav Starka:



„Jsem proti dohrání a skutečně v tom není žádná spekulace, že by se v případě nedohrání nesestupovalo. Už teď má liga rysy neregulérnosti třeba tou dlouhou pauzou. Jde mi skutečně o zdraví hráčů. Před pár lety jsem byl už na druhém břehu, několik týdnů v umělém spánku. Nevím, co bude, když se třeba po dvou kolech objeví pozitivní případ.“

PLZEŇ



Tiskový mluvčí Václav Hanzlík:



„Náš názor zůstává konstantní, tedy že ligu chceme dohrát. Samozřejmě za předpokladu, že bude vše v souladu s nařízením vlády a příslušných orgánů.“

SLOVÁCKO



Manažer Veliče Šumulikoski:



„Chceme dohrát, třeba i bez nadstavby. Roky se tak hrálo a po třiceti kolech se určil vítěz soutěže. Samozřejmě pokud bude možné odehrát vše i s nadstavbou, tak jenom dobře, ale pokud by to možné nebylo, tak bych zkrácenou variantu, v podobě dohrání alespoň základní části, nezatracoval. Lidé jsou po těch dvou měsících hladoví po jakémkoliv sportu. Navíc fanoušci by zápasy mohli sledovat alespoň v televizi nebo na internetu, což je určitě lepší než vůbec.“

ZLÍN



Tomáš Poznar, útočník:



„Neznám žádného fotbalistu, který by nechtěl hrát zápas. Liga je super. Každý člověk chce vítězit, dávat góly, nahrávat na ně, dělat pěkné akce. Situace je ale taková zvláštní. Za mě to je padesát na padesát. Chci hrát, ale omezení jsou blbá. Spousta týmů není připravená hrát středa - sobota. Je to strašně náročné. Vybavuji si, že v Plzni jsme jeli měsíc nadoraz a na konci už bylo málo sil. Bez přípravných zápasů, pokud je nebudeme hrát, to bude těžké. Rozehranost bude všelijaká. Těžko se odhaduje, kdo jak na tom bude.“

ČESKÉ BUDĚJOVICEManažer Martin Vozábal:



„Soutěž by se měla dohrát v původním formátu. Až kdyby to nebylo možné, dokážu si představit, že by grémium rozhodlo o nějaké úpravě."

LIBEREC



Trenér Pavel Hoftych:



„V současné situaci bude pro všechny vítězství, pokud se podaří ligu dohrát a dojet do regulérních výsledků. Jestli to termíny dovolí na 30 zápasů, nebo se zvládne i nadstavba, není podle mě úplně důležité a popravdě řečeno mi je to i docela jedno. Budu rád, když se liga dohraje regulérně alespoň do 30 kol a podmínky to umožní. Jasně jsem pro dohrání současné ligy.“

TEPLICE



Ředitel Petr Hynek:



„Chceme ligu dohrát, to je jasné. Ale chceme znát všechny podmínky, za jakých se bude hrát. Musí být vše jasně dané. Hotely, případná karanténa, když se někdo nakazí, a tak dále.“

JABLONEC



Kapitán Tomáš Hübschman:



„Pokud se nám to povede dohrát, tak budeme rádi. Ale je potřeba, aby se to uklidnilo i v Evropě a celém světě. Bylo by zvláštní, kdyby se to u nás dohrálo, ale nebudou se hrát třeba evropské poháry, protože tam situace nebude dobrá.“

MLADÁ BOLESLAV



Manažer komunikace Jiří Koros:



„FK Mladá Boleslav podporuje dohrání ligové soutěže v plném formátu."

OLOMOUC



Sportovní ředitel Ladislav Minář:



„Sigma chce ligu dohrát. Je ale třeba znát jasná pravidla. Zkrátka když řekneme A – chceme hrát, tak musíme říct i B a C – co se bude dít v případě komplikací.“

BOHEMIANS PRAHA



Ředitel Darek Jakubowicz:



„Soutěž chceme dohrát v plném formátu.“

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

PARDUBICE



Sportovní manažer Vít Zavřel:



„Budu hlasovat pro to, aby se sezona dohrála. Myslím, že bychom měli udělat všichni maximum, aby to bylo možné. Ať už kvůli fanouškům nebo partnerům. Můj odhad je takový, že ve druhé lize bude s dohráním sezony většina týmů souhlasit.My chceme jít sportovní cestou a chceme, aby se hrálo. Fotbal děláme pro to, že ho máme rádi, pro fanoušky. I naši partneři si přejí, abychom hráli.“

HRADEC KRÁLOVÉ



Sportovní ředitel Jiří Sabou:



„Fotbal hrajeme proto, abychom hráli zápasy – ne běhalo s hodinkami po lese. Pokud bude možnost sezonu dohrát, byť s omezeními, jsme všemi deseti pro. S tím, že budeme hrát dva zápasy týdně, se prostě musíme vypořádat. Každý fotbalista má radši zápasy než tréninky, když budeme dbát na odpočinek a regeneraci, necelé dva měsíce takového režimu zvládneme. Máme béčko, dorost. Jak říkám – jde o to hledat způsoby, jak sezonu dohrát, a ne důvody, proč ji ukončit.“

VLAŠIM



Tiskový mluvčí Jiří Paýr:



„Diskuse na toto téma samozřejmě proběhla. Na jejím základě se vedení klubu shodlo a zaujalo určité stanovisko, které je ale neveřejné.“

JIHLAVA



Ředitel Jan Staněk:



„My samozřejmě primárně půjdeme na to jednání s tím, že budeme pro dohrání soutěže. Ale hodně bude záležet na podmínkách, jaké nám tam budou předloženy. Momentálně jsme totiž ve stavu, že nikdo nic neví. V podstatě známe jen harmonogram zápasů, ale například nevíme, jaké budou požadavky na testování a podobné věci okolo.“

BRNO



Tiskový mluvčí Martin Lísal:



„Netajíme se tím, že je naším přáním soutěž dohrát. Jsme přesvědčeni, že pokud existuje jakákoliv šance pokračovat a ligu dokončit, musíme o to usilovat. Cokoliv jiného by bylo pro tuzemský fotbal velkou ranou."

VARNSDORF



Sportovní ředitel Vlastimil Gabriel:



„Já si myslím, že se to v květnu nepodaří. Můžeme to podle mě dohrávat až do konce července. Ale uvidíme, teď to prostě ještě nevíme.“

SOKOLOV



Výkonný ředitel Tomáš Provazník:



„FK Baník Sokolov je pro dohrání FNL. Prioritou je sportovní stránka soutěže, následuje ekonomické a společenské hledisko."

VÍTKOVICE



Tiskový mluvčí Martin Hruzík:



„Vynucená pauza je již dlouhá a všichni se nemůžeme dočkat začátku soutěže. Možná by bylo jednodušší se zachránit administrativní cestou, avšak MFK Vítkovice se chtějí o setrvání ve F:NL porvat na hřišti. Je ovšem třeba vyčkat, jak dopadnou vyjednávání s vládou o podmínkách dohrání soutěže, protože důležitější je samozřejmě zdraví. Pořád je ve hře řada otázek jako průběžné testování, jež je velmi nákladné, nebo co se stane v případě, že někdo z hráčů či realizačního týmu bude nakažen. Určitě nebudeme jediní, kdo před samotným hlasováním bude chtít znát jasná pravidla pro férové dokončení letošního ročníku F:NL.“

PROSTĚJOV



Předseda František Jura:



„Zatím nedokážu absolutně říct, jak budeme hlasovat, protože se nemám podle čeho rozhodnout. Od místopředsedy LFA za druhou ligu Petra Heidenreicha máme informace ohledně výstupů z posledního jednání výboru, ale nic víc. Neumím si představit, že bychom takto důležité informace dostali na místě, tam to studovali a okamžitě se rozhodovali.“

CHRUDIM



Předseda Tomáš Linhart:



„Věřím, že všechny kluby vezmou rozum do hrsti a kývnou. Spekulace se rojí, přesto jsem ohledně možného dohrání sezony optimistický. Pro hráče to bude výrazně náročnější, než obvykle. Ale alespoň si vyzkoušíme, jak by to mohlo v případě potřeby vypadat v dalších sezonách. Výhoda bude na straně klubů s širšími kádry, ročník se v této formě nedá dojet na jedenáct lidí. Český fotbal není připravený na dva zápasy týdně pořád dokola. Ani hráči nejsou zvyklí, a tak musíme počítat s tím, že se budou častěji objevovat zranění.