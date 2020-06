O třech bodech pro Letenské rozhodla situace z 85. minuty. Akci vedl Dočkal a do domácí brány dopravil míč střídající útočník Tetteh. Nad hlavou asistenta rozhodčího se však objevil praporek.

Navzdory tomu následovala porada s videorozhodčím a po několika chvílích napětí přišel verdikt – gól platí. Nic na tom nezměnily ani protesty domácích. Zbytek utkání už další branku nepřinesl, a tak malé derby ovládla Sparta.

„Myslím, že rozhodčí nepískal. Možná byla signalizace pomezního, to nebylo z lavičky vidět. Ale podle mě pískal, až když byl míč v brance,“ nabídl svůj podlehl na rozhodující momenty trenér Sparty Václav Kotal v pozápasovém rozhovoru pro O2 TV. „Viděli jsme, že má praporek nahoře, ale vyřešil to VAR,“ dodal vzápětí.

Na výkonu svých svěřenců ale i přes výhru našel nedostatky. „Chyběla nám efektivita i druhý poločas. Hráli jsme prakticky na jednu branku, bohužel to finále nám nevyšlo, ale musím přiznat, že Bohemka velmi zodpovědně dobře bránila,“ pochválil soupeře.

„Myslím si, že Bohemka neměla žádnou vyloženou šanci, takže z tohohle pohledu jsem spokojený za nulu vzadu i za vítězství, i když to bylo nešťastné pro Bohemku v závěru, ale tak to je a nechci se k tomu vyjadřovat, je to věc rozhodčích,“ zakončil své hodnocení.

Sledují to na Strahově vůbec?

To domácí kouč Luděk Klusáček nechtěl rozhodující situaci příliš komentovat. „Byl jsem k tomu blíže, ale já bych radši hodnotil fotbal. Nad tímhle by se měl zamyslet někdo na Strahově, jestli teda vůbec to sledují. Já tohle nechci hodnotit. Viděl jsem rozhodně praporek nahoře,“ vyjádřil se nakonec.

„Myslím si, že to bylo utkání na 0:0. Sparta měla takové závary, ani se mi nezdá, že by tam byly vyložené šance. My jsme toho taky moc neměli. Čekal jsem, že je v závěru víc pozlobíme. A rozhodl to tenhle okamžik,“ posteskl si.

„Chtěli jsme hrát aktivněji. Ale měli jsme brzo ztráty, takže jsme se dostávali pod tlak. Sestava byla defenzivnější, ale ne nějak výrazně. Ovlivnilo nás spíš to, že jsme nedokázali udržet balon,“ všiml si Klusáček.

„Čekali jsme, že se v závěru prosadíme víc. Několikrát chybělo málo, ale do vyložené šance jsme se nedostali,“ mrzelo kouče zeleno-bílých.