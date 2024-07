Fanoušci, hráči, ale i trenéři na tu zprávu netrpělivě čekali. Teď je tady. "Doktor Vladimír Koubek skončil," informoval tiskový mluvčí Dynama České Budějovice Václav Kucul. Jenže hned vzápětí přidal těžko pochopitelnou informaci. "Nový majitel pan Jirka na tiskové konferenci nebude."

Fotbalový klub v Českých Budějovicích mění majitele. Koubka nahradil Jirka | Video: Deník/ Kamil Jáša

A tak klub představoval vize a myšlenky nového majitele, ale bez něj. Statečně se s porcí otázek prali tři mušketýři. Sportovní ředitel Milan Čadek, trenér Jiří Lerch a kapitán Lukáš Havel. "Změny se dají očekávat vždycky, ale v současné době se nepočítá s žádnou velkou personální změnou, ať už v administrativě, tak ve sportovním úseku," uvedl manažer Čadek. Potvrdil, že hráči ještě přicházet budou, a tak současná posádka prvoligového klubu bude kontinuálně pokračovat v práci, které se věnuje celý rok. Na velký třesk v klubu to v souvislosti s výměnou v čele klubu nevypadá. "Samozřejmě hráči noví ještě přicházet budou," potvrdil Čadek. Jeho slova potěšila hlavně trenéra. Vypadá to, že nový majitel dal svolení, aby realizační tým dotáhl do finále příchod nových posil. Hlavně kvalitního brankáře.

Lerch se s Daliborem Jirkou, který je od poloviny tohoto týdne novým majitelem SK Dynamo České Budějovice, sešel osobně. "Za mě to byl dobrý dojem," přikyvuje zkušený kouč černobílého týmu. "Pana Jirku jsem znal jenom povrchně, párkrát jsem ho potkal na Složišti," vypráví o době před několika měsíci, kde se setkání odehrálo v tréninkovém centru Dynama České Budějovice. "Potkali jsme se i tady na Střeláku," pohodil hlavou směrem k tribunám hlavního stadionu. "Teď tu byl i na zápase s Riedem," zmínil generálku, která se naštěstí odehrála, jak měla, v zákulisí probleskovaly informace, že hráči bez výplat chystají bojkot.

S jakými myšlenkami opouštěl schůzku s novým majitelem trenér? "Na mě to zapůsobilo dobře. Mluvil o nějaké finanční situaci, která tady byla, že je zajištěný provoz klubu i na příští sezonu. Takže co se týká financí, věřím, že to dopadne dobře." Jiří Lerch ještě dodal: "Pohled pana Jirky na vedení klubu je podle mě perfektní. Pro mě bylo důležité, že jsme se bavili o hráčích. Ptali jsme se, jestli posvětil, co máme rozděláno, bylo nám řečeno, ať pokračujeme v tom, co jsme tady vytipovali. Věřím, že to dopadne a ještě přijdou další hráči, abychom měli konkurenceschopný tým a na každém postu dva hráče, abychom v případě zranění mohli střídat kvalitu za kvalitu."

Kolorit zápasů Dynama České Budějovice. I v přípravě. Koubek ven, skandovali diváci | Audio: Deník/ Kamil Jáša

O penězích, které nepřišly, aktuálně hráči radši moc nemluví. Odpověď kapitána Lukáše Havla ale dává tušit, že všechno v pořádku opravdu není. "V kabině změnu majitele vnímáme určitě pozitivně, protože se to řešilo opravdu hodně dlouho a intenzivně a už jsme toho taky měli trošku dost. Jsme rádi, že přišel nový impulz a věřím, že to bude takové uklidnění do kabiny. Mělo by se to finančně uklidnit a celkově by nemusel být takový tlak ze strany médií i od lidí okolo celkově. Jestli budeme mít výplaty na účtech do prvního zápasu? To nevím. To uvidíme. Teď opravdu není čas řešit úplně výplaty, ale jak vstoupit do ligy."

Nejvyšší soutěž rozehraje Dynamo domácím zápasem už v sobotu, kdy začne utkání s Olomoucí (17).