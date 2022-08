Náladu z povedeného jubiea, jelikož tým vedl ve svém třístém zápase české ligy, mu to ale nezkazilo. Opět ho prožíval emotivně. „Čtyřstého zápasu se snad ani nemohu dožít. Při tom, co zažívám na lavičce, to snad ani nejde,“ usmál se zkušený trenér. „Dres? Ten si dám do šuplíku," doplnil Vrba.

Jak byste zhodnotil dění na hřišti, které bylo zřejmě opět zápasem dvou poločasů?

Jak jste řekl, byl to zápas dvou poločasů. V prvním jsme dominovali, dali jsme tři góly, měli jsme akce, které byly podle mého názoru koukatelné. Do toho červená karta. Proto jsem si myslel, že druhou půli odehrajeme ve větším klidu. Naopak nám to spíše ublížilo, protože jsme nebyli v rozehrávce tak trpěliví, snažili jsme se hrát hodně rychle středem hřiště do hráčů v nižším postavení. Zlín to dobře ucpával, nahrávky zachytával, nebo šel do soubojů, které vyhrával a chodil do brejků. K tomu měli standardní situace, z jedné nás potrestali. Když to pak bylo deset na deset, tak zápas ztratil kvalitu, jakou měl předtím. Spíše se to dohrávalo. My si to pohlídali, ale je škoda, že druhý poločas jsme nezvládli, jako první. Výsledek pro nás mohl být ještě lepší. Ale jsem rád, že jsme vyhráli, máme tři body a před zápasem doma s Teplicemi je to povzbuzení. Doufám, že to potvrdíme.

Baník zažil proti Zlínu poločas snů. Slavia urvala výhru v Jablonci

Ale asi jste hodně stál o udržení čistého konta, viďte?

Určitě ano. Lašty (Laštůvka) nás tam za stavu 3:0 jednou podržel, tam se Zlín mohl trefit dřív. To je spíše otázka na Laštyho, že by měl spoluhráčům něco říct, jelikož mu zkazili nulu. Myslím si, že hlavně ti zkušení to měli pohlídat a nedovolit, aby se Zlín dostal do standardek a situací, které pro něj byly výhodné.

Těšit vás ale může produktivita, jelikož ze tří střel na branku, tři góly…

No, ale byla tam spousta situací po centrech, kde jsme měli být ve velkém vápně důraznější. Hlavně v prvním poločase jsme mohli nějaký gól přidat. Že jsme byli tak efektivní, je úžasné, to se moc často nestává, ale jak říkám, byly tam dvě tři situace, kdy jsme se přes lajny dostali do finální fáze, ale bohužel jsme to nedohráli. Důraz ve vápně mohl být větší.

Zároveň vám poprvé vyšla standardní situace, co říkáte?

Také jsme měli dvě tři standardky, kdy jsem si vzpomněl na předchozí zápasy, protože to letělo půl metru nad zemí. To jsem moc nepochopil. My to nacvičujeme, děláme, snažíme se to hráčům ukázat. Někdy se holt hráč ukopne a neuhraje to tak, jak bych si představoval. Je dobře, že z té jedné jsme těžili. Určitě nám to v dalším průběhu hodně pomohlo.

Jak moc vám pomohlo vyloučení Silného?

Nevím, jestli nám pomohlo. Ve druhém poločase mi připadalo, že nám spíše ublížilo. Vždy, když jde soupeř do desíti, to je určitá výhoda. Zvlášť když se zápas vyvíjel tak, jak se vyvíjel. Z mého pohledu byla chyba, že jsme víc nepodrželi balon, nebyli jsme trpělivější, nepočkali si na příležitost. Naopak se to pak našim vyloučením srovnalo a bylo to takové… Nebylo to jako v prvním poločase.

Můžete říct svůj pohled na obě červené karty?

Hodnocení vám určitě neřeknu, chci se na to podívat. Myslím si, že… ale radši nebudu říkat nic. To bych se do toho zamotal a zítra bych zjistil, že to bylo možná trochu jinak. Zbytečně bych mlel blbosti. V klidu se na to podívám a pak se k tomu mohu vyjádřit.

VIDEO: Pozitivní atmosféra. Fanoušci Baníku doufají v první výhru pod Vrbou

Potěšit vás svým výkonem musel Petr Jaroň, co myslíte?

Tuším, že dal první gól, má i asistenci, takže jsem rád, že ukázal ve finální fázi větší klid, než v předchozích zápasech. Je zajímavý, talentovaný hráč, z domácí líhně, takže spousta baníkovských fanoušků bude nadšená, že další odchovanec se rozstřílel jako v minulosti jiný hráči. A nebudu je radši jmenovat, aby z toho Jaroňovi náhodou nebylo špatně, když bych řekl Baroš, Lukeš. Uvidíme, co z něj bude. A Svěrkoš. Toho jsem neřekl, ale občas ho potkám, tak ten by mi to neodpustil. Ten by mi dal. (usmívá se)

Také jste nasadil posilu Roberta Miškoviče. Jaké z něj máte pocity?

Postavili jsme ho, aby trochu zažil atmosféru. Na druhé straně si musí uvědomit, že fotbal je tu trochu jiný, než v Chorvatsku. V některých fázích zbytečně držel míč, ale je to věc toho, že je tu dva dny i s cestou, takže je to o zvyku. Možná se chtěl hodně ukázat, proto snaha byla někdy až nad jeho síly. Ale v tréninku jsme ho viděli, vypadá dobře, takže to může být hráč, který nám v budoucnu pomůže.

Je to tedy spíše hráč na kraj, či do středu hřiště?

Je brán na tři posty. Doleva, doprava i podhrot. Všude hrával.

Takže s ním počítáte pro všechny varianty?

Přesně tak.

A co Jakub Pokorný? Je teď víc střední záložník, než stoper?

My spíše reagovali na to, že jsme chtěli zpevnit defenzivu, která v prvním zápase nebyla úplně optimální. Může hrát i tento post. Samozřejmě máme také zraněné, tak uvidíme, co bude po jejich uzdravení. Doufám, že to bude co nejrychleji.

Plzeň po jistotě pohárů mohutně posiluje. Koeficient v rukou Slavie a Slovácka

Odkoučoval jste tří stý zápas. Kde se to počítání zastaví?

Já myslím, že velice rychle. (zasměje se) Nebo ne, samozřejmě bych chtěl, aby se to nezastavilo, ale čtyřstého zápasu se snad ani nemohu dožít. Při tom, co zažívám na lavičce, to snad ani nejde. Vy jste mi totiž ani nezapočítali zápasy v zahraničí, to mě štve, protože přes čtyři sta jich mám. Ale dobře… Beru, že to jsou tři stovky. Nevadí.

Při třetí brance jste se místo oslav držel za ústa. Co se stalo?

Dostal jsem do zubů, musel jsem jít i na šití. Jeden z mých kolegů měl takovou radost, že vystřelila jeho pěst do mých úst. Naštěstí se ale nic nestalo. Ale já mám náhradní zuby, čeká mě návštěva zubaře, takže by to určitě dal dokupy.

Každopádně jste navázal na úspěchy při předchozích jubileích, jelikož jste vyhrál stý i dvoustý zápas.

Takže další výhra bude až při čtyřstovce, jo? To budu dlouho čekat. (usmívá se) Baník se chce pohybovat v horní šestce a chce se tam dostat, jako se to povedlo přede mnou trenérům Smetanovi s Galáskem. Už opakuji poněkolikáté, že odvedli skvělou práci a my na ni chceme navázat, i když víme, že to nebude jednoduché.