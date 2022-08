„Určitě střídající hráči pomohli v rozehrávce a kvalitě, kterou jsme ve druhém poločase měli. V prvním jsme nebyli dostatečně přesní, myslím, že i Tijani nám pomohl v útočné fázi svým důrazem. Tito tři hráči pomohli k remíze,“ přiznal Pavel Vrba.

Malý zázrak Baníku v Praze, po pauze smazal dvoubrankovou ztrátu

Řekla si tato trojice o základní sestavu pro duel se Zlínem?

Nikdo nemá sestavu jistou, uvidíme, jak budou pracovat v týdnu. Ale samozřejmě když odehrají takový zápas, je to pro ně plus.

Kolik hráčů jste chtěl v poločase střídat? Obrana příliš nefungovala?

Máte pravdu, udělali jsme obrovské chyby v rozehrávce. Nebyl to jeden hráč, bylo jich víc. Poločasový stav jsme si zavinili víceméně sami. Samozřejmě s tím, že Bohemka nás vysoko atakovala a získávala míče, které jsme neuhráli. Tolik chyb – a jednoduchých – co jsme udělali dnes v prvním poločase, to jsem neviděl snad v celé přípravě.

Opravdu?

Na střídání bylo možná víc hráčů, ale udělali jsme tyto změny a musím říct, že nám to pomohlo. Mužstvo bylo důraznější, přesnější a myslím si, že jsme zaslouženě zápas dovedli aspoň k bodu. Bohemka je asi zklamaná, v prvním poločase dominovala a měla další příležitosti. Na druhé straně my ve druhé půli dali dva góly a měli i dvě šance. Proměnit je, se štěstím jsme mohli vyhrát. Když tedy ty dva poločasy srovnám, tak v prvním lepší Bohemka, ve druhém my.

VIDEO: Baník vs. Bohemians! Slezany hnalo v Ďolíčku přes tři stovky fanoušků

Máte pro to vysvětlení?

Nemám. To jsou věci, které si vysvětlujeme, říkáme… Ať je to dlouhý aut, základní postavení, rozehrávka, a přesto dostáváme góly. Je to i o nějaké kvalitě zahrání těch situací, tím se Bohemka prezentuje i v jiných zápasech. Ale tak jednoduché góly, jaké dnes dala, se moc často nevidí.

Jaké z toho vidíte východisko?

Východiskem třeba byli ti hráči, kteří nastoupili ve druhém poločase. Byla tu otázka, jestli si někteří řekli o místo. Já myslím, že těmito výkony ve druhém poločase si někteří o něj řekli. Samozřejmě nebudu říkat sestavu na příští týden, sám ji neznám, ale určitě mezihra byla ve druhé půli lepší. Nevím, zda to bylo tím, že jsme měli víc prostoru, protože Bohemka už neměla tolik sil na presink, a naši čerství hráči se nebáli předvést svou kvalitu.

Co jste vlastně řekl hráčům v poločase?

Vykládali jsme si nějaké věci.

Směr Ďolíček. „Superpodzim“ začíná fanouškům Baníku cestou do Prahy autobusem

Důležitý byl gól na 2:3 krátce po zahájení druhého poločasu.

Každý kontaktní gól je důležitý, když prohráváte 1:3. Čím dřív padne, tím je to větší výhoda, protože máte víc času, abyste dal další. Když ho vstřelíte v 86. minutě, tak už moc prostoru nemáte. Bylo to hodně důležité.

A že se povedlo vyrovnat, je dobré i do dalších utkání…

Ano, je to důležité, protože teď máme dva zápasy doma (se Zlínem a Teplicemi). Pokud by se nám oba podařilo uhrát, což nebude jednoduché, ale budeme v domácím prostředí, které nám velí neztrácet body jako s Olomoucí. Musíme být výrazně lepší. Pokud bychom uspěli, nebylo by to špatné, ale vše se odvíjí od prvního zápasu, který se nám nepodařil. Teď jsme to napravili, to hlavní ovšem přijde nyní doma. Aby ve Vítkovicích bylo zase plno.

Komentář: Facka na úvod? Třeba Baníku pomůže. Skepse a panika ale nikoliv

Když vše sečtete, berete bod jako zisk, nebo ztrátu?

Vzhledem k průběhu asi zisk. Když na Bohemce prohráváte 1:3, a víte, že hrajete proti mužstvu, které hlavně v domácím prostředí je se svými fanoušky nepříjemné, a při takových výsledcích většinou vítězí. Cením si, že jsme se z nepříznivého stavu dokázali zvednout a aspoň jsme uhráli 3:3. Jestli jsem ale spokojený, to vám neřeknu. (usmívá se) Možná jsme mohli uhrát víc, ale ještě jednou. Bohemka v poločase zaslouženě vedla, my ve druhém podle mého názoru zaslouženě vyrovnali, takže remíza je asi spravedlivá.

Nicméně bod po dvou zápasech je asi zklamání…

Hlavně z prvního domácího zápasu. Bod na Bohemce zklamání není, ale to, že jsme prohráli s Olomoucí 0:3, to ano.

Jak tímto zápasem utrpěly vaše nervy?

Moje nervy? Já nevím. Víte co, já se po minulém zápase otevřel. Vykládal jsem novinářům, co jsem cítil, a nakonec, když jsem četl, co se psalo, tak jsem byl strašně zklamaný. Proto teď ani otevřený být nechci, někteří novináři toho pak zneužívají a je to pro mě strašně smutné. Nechtějte, abych byl otevřený, pak to jde o to víc proti mně. Smutný jsem, že jsme nevyhráli, moje nervy to přežily, ale otvírat se nebudu. Pak mi někteří nakládají takovým způsobem, že to není vůbec fér. A to klidně napište.

Lukeš: Šehič měl lajnu dorazit, Vrbovi chybí Horváth. Fanoušci za Baníkem stojí

Jak jsou na tom marodi, zejména útočník Ladislav Almási?

Almási, to je záhada. To je na doktora Štrosmajera. Nevím, jestli někdo jiný by byl schopný to vyřešit. Uvidíme, je to škoda, protože je to jeden z hráčů, kteří by nám v útočné fázi výrazně pomohli. Teď jen čekáme, až řekne, že je stoprocentně fit, aby se s námi mohl zapojit do plného tréninku.

V závěru dirigoval s vámi mužstvo i Nemanja Kuzmanovič. To už trénuje na roli asistenta?

Už je starší hráč, který má na tým v kabině vliv jako třeba Laštůvka. Viděl, že se zápas dá uhrát ještě lépe, a vžil se do role třetího asistenta. Velice dobře s námi a hráči spolupracoval.