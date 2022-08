Trenér Pavel Vrba si byl důvodů nezdaru sám dobře vědom. Dlouho je nehledal. „Z naší strany se zápas lámal za stavu 1:1, kdy jsme podle mého názoru měli tři situace na to dát druhý gól a možná by to skončilo jinak. O výsledek jsme si nakonec koledovali sami tím, co jsme nedokázali dohrát. Pokud se tak budeme chovat dál, potrestají nás nejen Teplice. A bude to těžké,“ prohlásil s vědomím, že ani obrana nepracovala dobře.

Šok pro Ostravu! Baník podruhé v sezoně padl doma, výhru Teplic trefil Gningue

Všiml si spousty nepřesností. A poprvé naznačil, že složení týmu pro jeho záměry nemusí být ideální. „Myslím si, že asi chceme po hráčích něco, na co nejsou zvyklí. Chceme, aby šli do mezihry, kombinace, to se nám nedaří. Je tam spousta chyb v rozehrávce, neumíme to vyřešit tak, abychom byli v předfinální fázi v lepším postavení. To nás v útoku brzdí,“ řekl Pavel Vrba.

První gól jste inkasovali po rohu, kdy se zdálo, že Knapíka nikdo nebrání, co myslíte?

To už bylo v minulém zápase se Zlínem. Tam jsme dostali gól také z rohu, takže to se musíte se zeptat jednotlivých hráčů. Všichni mají své úkoly, své hráče, a když se nechytnou, tak je to strašně těžké. Zvlášť u tak urostlých hráčů, první gól dal možná ten nejvyšší na hřišti. Pokud ho bráníte takhle, o to jednodušší to pak má. Byla to prostě chyba naší defenzivy.

Necítíte u některých hráčů ležérní přístup?

Nevím, jestli ležérní. My po nich chceme, aby hráli fotbal a v některých situacích to není úplně optimální. Někdy je to asi víc o jednoduchosti a hraní na jistotu. Chyby z toho vychází a vám se pak možná zdá, že je to lehkomyslnost. Spíše to jsou věci, kdy uděláme hrubou chybu v rozehrávce a soupeř jde do brejků. Je pravda, že polovinu těch situací si vytvoříme sami. Teď je otázka, jestli do toho jen kopat, nebo hrát fotbal. Já nevím. Pořád věřím, že pokud to příště vyřešíme správně, může to být naše plus. Jestli na to bude čas.

VIDEO: Po Zlínu Teplice! Baník potřebuje doma opět vyhrát, co fanoušci?

Myslíte si tedy, že na způsob hry, který chcete praktikovat, nemáte potřebné hráče?

Baník má hráče, kteří tu jsou. Proto nejsou v jiných klubech. Prostě to tak je. Teď zvážit, na co máme a nemáme. První čtyři kola – a hlavně domácí zápasy s Olomoucí i teď s Teplicemi – nám trochu otevřela oči, že vzadu nemáme úplně tvořivé hráče. Když má někdo před sebou padesát metrů volný prostor, přesto to nedokáže vytáhnout, tak to není o tom, jestli to umí. Spíše o jeho sebevědomí. Aby to na hřišti ukázal a přečíslil defenzivu soupeře. Pokud se budeme posouvat a valit to dopředu nákopy, tak to bude těžké.

Chce to trpělivost?

(pousměje se) Trpělivost má své hranice, ale my už jiné hráče neseženeme, takže budeme pracovat s tím, co máme. Musíme se z toho dostat my sami, nikdo jiný nám nepomůže. Ani správným rozhodnutím. Je to jen na nás, nesmíme se dívat doleva ani doprava.

Kukec: Ničeho v životě nelituji, jen odchodu z Baníku. V Ostravě mi bylo nejlépe

Že byste ustoupil od svých záměrů a přizpůsobil je hráčům, o tom jste neuvažoval?

Pokud ustoupím, tak budu v Přerově. (usmívá se)

Šancí jste měli hodně. Jste spokojený aspoň se spoluprací tria Buchta, Klíma, Kuzmanovič? Lze na tom stavět, byť koncovka nebyla ideální?

Jestli za stavu 1:1 máme tři gólové příležitosti a nic z toho, a soupeř si vytvoří jednu po našem laxním bránění, tak je to příčina výsledku. Jestli si vytvoříme minimálně stejné situace jako Teplice, je jich pět šest, ale nedáme branku, tak přichází většinou trest. A ten dneska přišel. Za svou nemohoucnost a neschopnost řešit finální fázi ke gólům jsme se potrestali. To rozhodlo. A to nechci snižovat výkon Teplic, ale prohru jsme si zavinili sami, že jsme se při třech situacích nezachovali tak, jako oni při té své jedné.

Lukeš: Baníku ubližuje nervozita, ale pomohla DNA. Frydrych může být jako Bolf

V úvodu sezony jste hráli o to, abyste se naladili a vytvořili dobrou pozici. Jenže máte jen čtyři body, dvě domácí porážky. Jak to tedy hodnotíte?

Určitě se nám to nepodařilo, protože když hrajete tři ze čtyř zápasů doma, a ještě se soupeři, s nimiž jste se měli rvát o umístění v horní části tabulky, jenže máte z toho jen tři body, tak je to samozřejmě špatně.

Střídání Davida Buchty bylo vynucené?

Prohrávali jsme, takže jsme chtěli posílit útočnou fázi a dát tam čerstvé hráče. Z toho to vycházelo. Od některých hráčů jsme čekali víc, ale nebylo to tak, že by hrál špatně. Chtěli jsme to oživit čerstvými hráči. Nic víc, nic méně.

Jaká je situace okolo útočníka Ladislava Almásiho?

Začíná aspoň individuálně pracovat, něco dělá, ale stejně je to o jeho pocitu a o tom, aby řekl, že je stoprocentně fit. Asi těžko mu bude někdo valit injekce do nohy, aby pak nastoupil na patnáct dvacet minut. To by nebylo optimální a ani do toho jít nechceme. Až bude zdravý, tak bude zdravý.