Jak jste tedy k vítězství dospěli?

Myslím si, že jsme začali dobře, kvalitně jsme bránili i napadali, byli jsme kompaktní a dobře postavení v bloku. Pak jsme jejich míče zachytávali. To se změnilo příchodem Fily, který udržel míče a Boleslav byla nebezpečnější čím dál tím víc. A konec prvního poločasu už z naší strany ideální nebyl.

Pomohl vám ale vstup do druhého poločasu, že?

Přestávka určitě. To už jsme připravili na to, jak to budeme bránit. Začali jsme dobře a až do střídání Klímy s Faltou byla hra vyrovnaná. Boleslav jsme nepouštěli tolik do šancí, pak se to ale zlomilo. Klímič tam asi měl zůstat, protože vypadal pohybově lépe, ale chtěli jsme tam dostat Laca ke Kuzmovi. Plus Arťom (Koncevoj). Od té chvíle měla mít Boleslav převahu, pramenil z toho gól na 2:3, ale zaplaťpánbůh jsme se poučili ze závěrů třeba ve Zlíně a dohráli jsme to. I když tam bylo hodně pasáží, kdy to pro nás nebylo ideální, vypnuli jsme. Věděli jsme, že chování po zisku míče bude strašně důležité, než se oni zformují, a že křídla zapomínají. Třeba Ewerthonovy přednosti jsou jinde, než reakce po ztrátě a toho jsme chtěli využít. Nakonec jsme dali tři góly a ubojovali, urvali to vzadu takticky. To se cení, máme dobrý vstup a teď na to musíme navázat.

Jak se vám líbil kvartet nových hráčů Ekpai, Chlumecký, Falta a Boula? Zejména posledně jmenovaný byl při ligové premiéře hozen do vody…

Boulis asi ani nebyl v plánu, ale v posledním týdnu to vyplynulo i ze sledování soupeře. Chtěli jsme tím vyřadit Matějovského. Před ním musím smeknout, protože má snad čtyřicet nebo kolik, ale když dostane prostor, tak tým kolem něj se rozhýbe, dává jim ty míče a je to strašně nebezpečné. Plán byl ho vypnout, vyřadit, a viděli jste sami, že ne vždycky se nám to dařilo. Jakmile na konci prvního poločasu dostal více prostoru, tak Boleslav byla více ve hře. I gól na 2:3 byl po jeho akci. Kdyby se nám ho vyřadit dařilo víc, lépe bychom to kontrolovali.

A další?

Chlum odskákal a odbojoval ty dva vysoké útočníky, hrál co jsme chtěli. Rychle rozehrával na beky, vyvážel, dostával míče za obranu. To splnil. Proto je tady. Faltič ukázal, že je to kvalitní hráč, dále netřeba rozebírat. A Ubong prokázal, z jakého týmu a prostředí přišel. Jak je vyspělý, jak komunikuje, žije, trénuje. Takový je ale od začátku.

Naopak nasazení Arťoma Koncevého možná nebylo v ideální čas, protože bránění mu dělalo potíže. Několikrát ho musel zastupovat Kaloč. Co myslíte?

Ale zase na druhé straně párkrát dostihl nebo zachytil hráče, pracoval pro tým, i když defenziva není jeho nejsilnější stránka. To tak u křídel bývá. Jinak jsme spíše očekávali, že tohle bude pasáž pro něj, protiútoky do unavenější obrany. Bohužel moc akcí neměl, i když na konci mohl skórovat, kdyby si to nepřebíral na pravou nohu do středu, ale pokryl si to tělem. Zabrzdil ho výpadek, kdy se po soustředění vrátil pozdě, jelikož si musel vyřídit víza a další záležitosti doma. Od něj ale očekáváme kvalitu, kterou ukazuje v tréninku. Přišel z jiného prostředí a bude potřebovat čas na adaptaci, zvyknout si na tréninky, taktiku a my mu ten prostor dáme. Jsem přesvědčený, že se bude zlepšovat.

Proč chytal Viktor Budinský a nikoli Jan Laštůvka, který byl na střídačce?

Návrat po zranění nebyl tak rychlý jak hlavně Lašty předpokládal. Vrhl se do toho brzy, chtěl být už na hřišti, a to mu možná trochu uškodilo. Proto se jeho návrat zpomalil, ale už od soustředění trénuje. Viktor nás ale podržel, řekl si o tu pozici, takže ji teď má. Máme vyrovnanou trojici.

A jak vypadají další marodi Tetour s Lischkou?

Myslím si, doufám, předpokládám, že nejpozději od úterý budou v plném tréninkovém procesu.

Dvakrát skóroval Jiří Klíma. Je aktuálně útočnou jedničkou před Ladislavem Almásim?

To bych neřekl, protože oba vypadají dobře. V tomto utkání, kdy jel pátý k šestému, jsme chtěli Boleslav držet na distanc, vítězství neurvat krásou, kombinačně, ale vyhrát tu za každou cenu. Tomu jsme vše přizpůsobili, navíc když nám vypadli Lišák (Lischka) a Tety (Tetour). Při množství nových hráčů jsme tak věděli, že kombinačně tu nebudeme tak silní. Proto jsme chtěli dobře bránit i napadat, v čemž je Klímič s Kuzmou lepší. Laco má jiné přednosti, které ukazuje ve vápně. Proto takhle.

Nemanju Kuzmanoviče ale nebudete moci využít proti Teplicím, jelikož nasbíral čtyři žluté karty. Pod hrozbou stopky je navíc dalších sedm hráčů (Almási, Ekpai, Kaloč, Klíma, Lischka, Ndefe, Svozil). Jak velký problém to je?

Myslím si, že v této fázi sezony a pak v závěru už to potká každý tým. Buď covid, zranění, nebo karty. Budeme s tím chtít pracovat, pohlídat to, i když tohle je zrovna věc, která moc nejde. Budeme muset na to reagovat a poprat se s tím.