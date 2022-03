„Dokázali jsme využít hlavně první poločas, kdy oba naši hrotoví hráči to rozbíhali a chodili do soubojů, pak jsme se vypadlé balony snažili dohrát. Povedlo se nám to třikrát za sebou,“ těšilo kouče s tím, že ve druhé půli rozhodoval fakt, že jeho tým brzy neinkasoval.

„Věděli jsme, že pokud nedostaneme rychlý gól, jsme schopni to dohrát. Dohráli jsme to, jsme za to rádi, protože není jednoduché hráče držet, ale odhodlání bylo na nich v týdnu vidět. Teď to dokázali, ale jsou to jen dílčí tři body, ale potřebujeme jen sbírat, abychom dostali pod psychologický tlak mančafty nad námi,“ doplnil Bohumil Páník.

Šok! Slezské derby patří Karviné. Baník propadl, jeho fanoušci pískali

Tři střely na branku, tři góly. Co říkáte na tu efektivitu i suverénní způsob zakončení?

Krásný zápas, skvělá divácká kulisa a kluci to zvládli výborně. Co k tomu dodat? Dneska jim to vyšlo a já věřím, že v tom budou pokračovat, protože už ani nepamatuju, kdy jsme dali tři góly v celém zápase. O poločase nemluvě.

Nakonec jste Baníku moc nedovolili ani po pauze.

Ve druhé půli jsme museli udělat střídání, abychom běžecky stačili, nenechali hráče soupeře hrát. Byla tam spousta centrů, někdy jsme měli štěstí, jindy jsme to doháněli skluzem na poslední chvíli, nebo to chytil brankář. Bajza nás v kritických momentech podržel a hlavně stahoval centry v blízkosti malého vápna, když jsme to nedokázali odhlavičkovat.

Zajímavé bylo, že jste se nezatáhli, stále jste se vytahovali a aktivně napadali, čímž jste nedovolili Baníku jít do tlaku, viďte?

Přesně tak. Důležité je, aby nedali nahoru jednoduše míče. Někdy dokonce museli vycouvat až k Laštůvkovi, nebo si odskakovat. A to je všechno čas, deset patnáct vteřin, než se dostane do našich nebezpečných zón, kde jsme ale zase my připraveni. A to nemluvím o tom, že si mužstvo – zejména středová řada a beci – může odpočinout, aby nebylo neustále pod tlakem. To se nám dařilo a strategie utkání byla postavena na výměně hrotových hráčů. To jsme byli domluveni, že se stane v poločase, nebo krátce po něm.

Plzeň zaškobrtla, lídr v Jablonci jen remizoval. Poslední Karviná šokovala Baník

Karviná už několikrát v sezoně neudržela vedení, jste rád, jak jste to tentokrát takticky zvládli?

Samozřejmě je to i o štěstí, dneska jsme ho kolikrát měli. Domácí to tam měli několikrát namazané, všichni už viděli gól, ale on to gól nebyl, že jo. Bylo to ale i o obětavosti hráčů, nebo dobrém postavení gólmana. Musíte pořád věřit a dělat vše pro to, abyste branku nedostal.

První dva góly byly velmi podobné. Věděli jste, že když na obranu zatlačíte, tak bude chybovat?

Věděli jsme, že nemají klasickou defenzivní šestku, která by ten prostor obhospodařovala, a v momentě, kdy jsme balony dostali do souboje dva na dva, tak už je šance, že dojde k propadu. A my jsme to dohráli. Vstupovali nám tam krajní hráči, čímž tvořili převahu v prostoru desítky, dostali se k těm míčům a tam už to pak stopeří mají hrozně těžké.

Ndefe o Baníku i Češích: Měl jsem obavy, ale jsou milí. Poznávají mě, což potěší

Ve středu hrál výborně N’Diaye. Souhlasíte?

Dřel i před poločasem, kdy tam toulavé míče odbouchnul až k divákům. Hlavně měl ale s Túliem tvůrčí schopnosti, takže jsme míče dokázali podržet a konstruktivně přes ně hrát. Je to hrozně zajímavý hráč, takovým říkám chobotnice, nebo pavouci, protože má dlouhé nohy. Není extra rychlý, ale je tam, kde být má a dosáhne daleko. Zároveň dokáže točit těžiště hry, což jsme také potřebovali.

Z utkání odstoupil stoper Davit Kobouri, zdálo se, že kvůli svalu. Jak to s ním vypadá?

David je chytrý hráč, umí číst hru, ale se svalem má problémy asi čtrnáct dní. On sám chce hrát, chce trénovat, vynechá jeden trénink v týdnu, abychom mu odlehčili. Vždycky to nechávám na hráči, do ničeho ho nenutím. Je to paradox, protože byl pozván do reprezentace, tak teď o to přijde. Je to ale levák, konstruktivní. Místo něj přišel Dramé, který je jiný, lepší v silové části a zacpal nám to tam. V několika kritických momentech pomohl, abychom nedostali gól.

Také fotbalová Karviná pomáhá Ukrajině. Vybraly se stovky kilo zboží i hračky

Nyní vás čeká reprezentační přestávka. Těší vás to, nebo je to spíše škoda?

Hráči potřebují také někdy vydechnout a teď jsme jeli v kuse. Navíc jsme pod velkým tlakem po nepříznivých výsledcích. Teď si vezměte, že bychom tu prohráli a měli čtrnáct dní pauzu, tak se v tom motáme. Takhle hráči budou s radostí trénovat a těšit se na další zápas.

Budete mít zápas, nebo to necháte jen na tréninku?

Zatím takhle neuvažujeme. Máme béčko, kde hráči vytížení dostanou, navíc mužstvo je dobité, takže potřebujeme spíše potrénovat. Uděláme si modelové utkání v týdnu před zápasem s Bohemkou, na kterou se musíme takticky připravit, protože je to jiný tým. Obrovsky nepříjemný. Věřím, že nám ta pauza pomůže.