„Náš los na úvod jara je opravdu náročný,“ přiznal trenér Roman Nádvorník, který narážel na to, že jeho svěřence čeká po duelu v Jablonci další z adeptů na pohárová umístění.

Právě na jablonecké Střelnici si Příbram v pondělní dohrávce prvního jarního kola připsala dosud poslední venkovní neúspěch, když prohrála vysoko 0:4. „Měli jsme v poslední době s Jabloncem dobrou bilanci, na zápas jsme se moc těšili a věřili si, že můžeme překvapit. Cítil jsme z hráčů velké odhodlání, ale co je to platné, když pak uděláme velké chyby, které nás sráží dlouhodobě,“ litoval příbramský trenér, podle něhož utkání zlomil druhý inkasovaný gól v úvodu druhého poločasu.

„Do té doby jsme nehráli špatně. První poločas nebyl z naší strany slušný, ale takový soupeř jako je Jablonec už pak zápas nepustí, což ukázal a zbytek hrací doby ovládl,“ konstatoval.

Proti Plzni je tak úkol číslo jedna zcela jasný „Musíme se především vyvarovat zbytečným ztrátám balonů a individuálním chybám., protože tak zkušený soupeř nezaváhá a potrestá nás,“ uvědomuje si Nádvorník.

Yilmaz se zapojil zpět do tréninku Stejně jako v Jablonci, bude i v Plzni příbramskému týmu chybět záložník Aydin Yilmaz. Dobrou zprávou pro celý klub ale je, že zimní akvizice se v průběhu týdne zapojila po zranění zpět do tréninku. „Yilmaz se již vrátil do tréninku, ze kterého ho vyřadila trhlina ve svalu. Očekáváme, že za deset dní bude schopen plné zátěže. Těší mě, jak profesionálně pracoval na svém návratu. Na hřišti bude určitě velkým přínosem,“ uvedl na adresu dvaatřicetiletého tureckého fotbalisty Roman Nádvorník.

Ačkoliv všechny papírové předpoklady hovoří v příbramských neprospěch, trenér rozhodně zbraně předem neskládá. Naopak svým svěřencům věří . A rád by navázal na vydařené výkony z posledních vzájemných zápasů. Z uplynulých tří měření sil uhráli hráči od Litavky s Viktorií hned dvakrát remízu 1:1 (z toho jednou ve Štruncových sadech).

Velmi blízko dosažení tohoto výsledku byli i na podzim, kdy doma favoritovi dlouho vzdorovali a Západočechy musel nakonec spasit až devět minut před koncem záložník Jan Kopic, který tečovanou střelou rozhodl o jejich výhře 2:1.

„Všichni víme, že Plzeň bude v zápase obrovským favoritem. Hraje teď sice v jiném rozestavení, ale na úvod jara přesvědčivě vyhrála v Opavě. Je to jeden z nejlepších týmů posledních let, my se nicméně necítíme předem poraženi. Do každého zápasu jdeme s cílem bodovat,“ říká odhodlaně Roman Nádvorník

Výkop utkání je v 16.30 a pokud se nechystáte přímo do Doosan Areny, můžete ho sledovat v přímém přenosu na obrazovkách ČT sport.