Podle starého modelu ligy by bylo rozhodnuto, ale pětikolová nadstavba dává fotbalistům Viktorie naději na obhajobu titulu. Toho si je vědom i trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba, který se v rozhovoru pro Deník ohlíží za základní částí ligy a hovoří také o cílech pro nadstavbu.

Máte 68 bodů, což je o dva body více než vloni, kdy jste byli mistři. Přesto to stačí jen na druhé místo. Nemrzí vás to?

Mrzí, nemrzí. Spíše si myslím, že to ukazuje na to, že si udržujeme vysokou výkonnost, i když si občas někde přečtu, že to tak není. Bojujeme o titul, i když se to spoustě lidí nelíbí. Nás to ale samozřejmě těší.

Doma jste jako jediný tým v lize neprohráli a ztratili jste jen dva body. Čím si vysvětlujete, že jste doma neporazitelní?

Je to do značné míry dáno prostředím na stadionu, atmosférou. Chtěl bych touto cestou našim fanouškům poděkovat, že nás podporují. Je pro nás obrovská výhoda, když za námi fanoušci stojí. Vzpomínám si, když jsem byl v Ostravě, tak nám majitel Baníku Lojza Hadamczik říkal: „Mě nezajímá, jak hrajete venku, ale doma musíte vyhrávat, protože na vás chodí fanoušci a vy je musíte potěšit.“ Kdyby pan Hadamczik vlastnil Viktorku, tak by asi byl maximálně spokojen (směje se).

V tabulce zápasů venku jste druzí o devět bodů za Slavií a bod před třetí Spartou. Které ztráty na hřištích soupeřů vás nejvíce mrzí?

Určitě poslední zápas venku v Příbrami, kde jsme jen remizovali 1:1. Především ale porážka 0:1 v Teplicích, kde jsme měli spoustu šancí. A potom samozřejmě zápasy na Slavii, Spartěa v Jablonci, kde jsme prohráli a dostali i hodně gólů. Věřil jsem, že tato utkání zvládneme lépe, ale asi jsme doplatili na to, že jsme až příliš chtěli hrát otevřený fotbal.

V kterých zápasech základní části jste byl nejvíce spokojen?

Nevím, jestli se shodnu s fanoušky, ale mně se nejvíce zamlouval zápas doma s Jabloncem. Vyhráli jsme sice jen 1:0, ale v utkání proti silnému soupeři jsme byli koncentrovaní, nesměli jsme udělat chybu a trpělivě čekat na příležitost. Spokojen jsem byl i se zápasy doma proti Slavii a Spartě, které jsme rovněž zvládli.

Co byste mužstvu vytkl? Kde vás nejvíce tlačí bota?

Proměňování šancí. V některých zápasech si jich vytváříme dost, ale v koncovce selháváme. Když se podíváte na statistiky v držení míče, tak je to podobné jako v minulých sezonách. Efektivita ale není taková, jakou si představujeme.

Co je naopak předností týmu?

Soudržnost. Je to mužstvo, které drží při sobě. Ve chvíli, kdy to vypadá, že taháme za kratší konec, dokážeme se v průběhu soutěže zase zvednout. Uhrajeme sérii zápasů, kterou se opět dostaneme do hry a bojujeme o nejvyšší příčky, čímž naštveme fanoušky jiných týmů. V tom jsme výjimeční.

Jak moc vám chyběl zraněný útočník Michael Krmenčík?

Na podzim to byl náš nejlepší útočník, takže takový hráč samozřejmě chybí. Na druhou stranu i Beauguel s Chorým se snaží, Beauguel je dokonce druhým nejlepším střelcem ligy, takže si stěžovat nemůžeme. Je pravda, že oba to budou mít od podzimu hodně těžké, až se Krmenčík uzdraví. On udělá maximum pro to, aby se znovu dostal do základní sestavy. Na postu útočníků bude obrovský přetlak, možná budeme využívat i hru na dva útočníky jako v posledním kole proti Dukle.

Je možné, že by se Krmenčík objevil v zápasech nadstavby?

Rozhodli jsme se jít cestou jeho stoprocentního uzdravení. Nechceme jít do žádného rizika. Řekli jsme si jasně, že doba léčby je minimálně šest měsíců, aby se pak mohl zapojit naplno do přípravy. Nechceme, aby se něco stalo, a pak bychom se na sebe všichni zlobili, že jsme něco uspěchali.

Jak se nyní po třiceti kolech základní části díváte na nový model soutěže s nadstavbou?

Často čtu vyjádření k videorozhodčím či k novému modelu ligy. Rozhodlo se, že to tak bude, a já to respektuji – v některých ohledech je to dobře a v jiných zase špatně. Co se týká videa, tak dokud nebude k dispozici kvalitní technika všude, může to být problém. Čekat čtyři pět minut na to, jestli situace byla tak či onak, není pro fotbal dobře. Co se týká nadstavby, kdybych byl slávista, tak by se mi to teď nelíbilo. Jako trenér Plzně ale teď říkám, že je to dobře, protože ještě můžeme bojovat o titul.

Do jaké míry mohou vzájemná střetnutí šesti nejlepších týmů zamíchat konečným pořadím?

Všech šest týmů čeká pět velmi těžkých zápasů, ve kterých může každý porazit každého. Utkává se v Česku to nejlepší na klubové úrovni. Sám jsem zvědavý, kolik kdo uhraje bodů ve skupině, kde vás každý týden čeká velice těžký zápas, ve skupině, kde není papírově slabších soupeřů.

Venku hrajete ve druhém kole na Slavii, kde se vám v posledních letech nedaří. Je to pro vás i mužstvo o to větší motivace nepříznivou bilanci v Edenu zlomit?

Určitě. Na jednu stranu víme, že už neskončíme hůře než třetí, což by nás mělo uklidnit. Na druhou stranu se chceme ještě porvat o nejvyšší příčku, o titul. Musíme ale nejdříve zvládnout zápas s Jabloncem, a pokud Slavia klopýtne v Liberci, tak náš vzájemný zápas v Edenu bude mít ještě větší náboj. Pokud však Slavia v Liberci vyhraje, tak to pro nás bude už hodně složité.