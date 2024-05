Ve sparťanském dresu se trefil poprvé od února. Stoper a kapitán Ladislav Krejčí dal v Olomouci dvě branky a na jednu přihrál. Nechal tak zapomenout na slabší období, v němž viděl i červenou kartu na hřišti Plzně. Nyní se Sparta vrátila na vítěznou vlnu. „První místo je důležité. Hlavní ale je naše momentální rozpoložení. Věřím, že toho využijeme,“ říká před klíčovou částí sezony.

SK Sigma Olomouc - AC Sparta Praha 1:4, Ladislav Krejčí | Foto: Deník/Jan Pořízek

Je to vaše část sezony?

Celou dobu je to naše část sezony. Jestli někdo dává důraz na to, jestli dává, nebo nedává góly, je na každém jedinci. Já pracuji pořád stejně, hlavně ať se vyhrává a že jsme první.

V jakém stavu je tým?

Cítím dobrou atmosféru na hřišti i mimo. Z kluků cítím větší sebevědomí, což jde vidět i na těch akcích a individuálních dovednostech během zápasů. Cítím to pozitivně.

Dvakrát jste si stavěl míč na penaltu, proč?

Nebylo to o postavení balonu. Ptal jsem se rozhodčího, jestli už bude pískat, tak jsem si to nakrokoval. Nemám rád, když u toho stojím, tak jsem si to nakrokoval znovu.

Jak těžký byl zápas v Olomouci?Týmy jsou na nás připravené. Máme to postavené na tom, že se snažíme hrát náročně. Síly Olomouci potom odcházely, nám se to víc otvíralo a využili jsme toho. Není to jednoduché od začátku, když tým hraje z bloku. My jsme hledali možnosti, jak se do nich dostat, pomohli jsme si standardkami a pak jsme si vytvářeli i šance. Za mě dobrý výkon.

Co jste říkal na atmosféru?

Bylo to neuvěřitelné. Už u rozcvičky jsem se přistihl, že jsem měl husinu. Moc děkujeme fanouškům za tenhle zážitek. Je neuvěřitelné, co si pro nás připravili a co díky nim můžeme zažívat. Věřím, že to je i naopak, že zažívají momenty, na které čekali. Věřím, že toho spolu ještě hodně zažijeme a sezonu zvládneme.

Jak moc jste přál gól Honzovi Kuchtovi právě tady v Olomouci?Před zápasem jsem mu říkal, že jestli je frajer, tak dá tři góly. Říkal, že jo. Šance na to byly. Jsem rád alespoň za ten jeden gól.

Jak je pro vás vítězství důležité?

Určitě to je hodně důležité pro nastávající zápasy. Hlavně to domácí prostředí. Vnímáme to. Ještě důležitější je ale to naše momentální rozpoložení a jak se cítíme. Věřím, že toho využijeme.