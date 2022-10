Jak vyhlížíte návrat na Srbskou?

Hráli jsme tam první kolo dva roky dozadu, takže jednou jsem to zažil. Teď jsem v jiné roli i situaci, vracím se po zranění, takže těšení je o to větší. Zápasy mi chybí, Brno samozřejmě taky.

Bude to hodně pikantní duel?

Uvidíme až po zápase, jaké to bude, určitě však necítím, že bude pikantnější. Rivalita mezi Brnem a Spartou je velká, ale jsem Brňák, mám Zbrojovku i Brno strašně rád, takže se na zápas těším. Určitě to bude těžký duel, ale necítím žádnou zášť, abych to nazýval vyhroceným zápasem.

Pozorujete na sociálních sítích nějaké negativní reakce?

Samozřejmě negativních reakcí je na mou osobu plno, ale musím říct, že co se týče Brna, nic takového jsem nepostřehl. Vím, že to k tomu patří a když to přijde, tak přijde.

Provokací se nebojím

Máte obavu, jak vás přijmou brněnští fanoušci?

Nemám obavu. Byl bych samozřejmě rád, kdyby to proběhlo v poklidu, ale jsem připravený na veškeré možnosti. Hlavně se na to těším.

Pro některé radikální příznivce může být nepřijatelné, že jste se stal kapitánem Sparty.

V okruhu lidí, ve kterém se pohybuju, jsem nic takového nepostřehl, ani nezažívám.

Pohled z Brna

Je možné, že se nechá Ladislav Krejčí unést atmosférou zápasu? „Vždycky jde někoho pošťouchnout. Jsou hráči, kteří jsou víc náchylní, mají to tak nastavené, nechají se vyprovokovat a pak třeba kazí. Jestli to je on, nebo někdo jiný… Vím, že tady hrál, bude se určitě snažit ukázat, že je odsud a bude chtít hrát dobře. To je zase úkol pro naše střeďáky, aby mu to fakt znepříjemnili, aby se třeba vykartoval. Vše vyplyne ze zápasu, ale zase by byla škoda toho nevyužít. Každý dělá, co může, chce body, když někdo do někoho trochu šťouchne, kopne, to podle mě k fotbalu patří. Pak jde o to, jak se s tím hráč popere. Samozřejmě nesmí to být nějaké nadávky, musí jít o fair play,“ míní brankář brněnské Zbrojovky Martin Berkovec.

Ani když se vracíte domů do Rosic, si vás někdo nepřiměřeně nedobírá?

Absolutně ne, jak na Spartě, tak i doma v Rosicích se cítím skvěle. Pro někoho není pochopitelné, že se na takových dvou různých pólech můžu cítit dobře, ale na obou místech se cítím jako doma.

Budete mít na stadionu hodně blízkých příznivců?

Rodina je jasná, ta přijede, moji nejbližší kamarádi na stadionu budou taky, ale mám jich většinu z fotbalu, takže někteří mají svoje zápasy. Pár jich tam bude a su za to rád.

Komu budou fandit?

To se musíte zeptat jich, ale myslím, že budou fandit mně i Zbrojovce.

Co v utkání v Brně povede k vítězství?

Jdeme do zápasu s jasným cílem, chystáme se na něj v týdenním procesu a doufám, že to bude fungovat. Snažíme se do toho dostávat víc a doufám, že každým zápasem budeme tam, kde chceme.

Sledujete výkony Zbrojovky?

Zbrojovku sleduji pořád a jsem rád, že se jí daří. Samozřejmě mi dělá radost. Spartu mám teď na prvním místě, to je pro mě nejdůležitější. A Brno budu mít v srdci pořád.

Jste připravený na to, že vás mohou brněnští fotbalisté zkusit vyprovokovat?

Mě určitě nevyprovokují. (úsměv) Možná to zkusí, ale určitě se toho nebojím.

Pražsky se neučím

Co pro vás vůbec znamená, že jste se stal kapitánem Sparty?

Je pro mě samozřejmě hodně velká čest být kapitán takového klubu. Nějakým sledem situací a dění jsem byl zvolený do téhle funkce. Su za to rád a beru to jako další zkušenost, musím stále pracovat a učit se.

Vyčítají vám v kabině, že jste ze slovníku nevypustil hantec?

Mluvím brněnsky furt, kluci ví, že si tohle prosazuji. Pražsky se neučím.

Čím jste si vysloužil takovou pozici v letenském klubu?

Asi se musíte zeptat vedení a hráčů, netroufnu si to nějak komentovat. Tak to vyplynulo a su rád, že moje prezentování v klubu, na hřišti i mimo něj, dospělo k tomu, že mám takovou pozici.

Stále je vám teprve třiadvacet let, jak snášíte v mladém věku tlak i občasnou nevraživost spojenou s hraním ve Spartě?

Upřímně není čas na to vnímat tlak nebo nevraživost. Jak máme nastavenou novou cestu, naplno se jí věnuji, abychom zdokonalili věci, které ještě nejsou na takové úrovni, jak bychom chtěli. Vracím se po dlouhodobém zranění a mám plno povinností, které musím dělat, abych byl v pořádku a vrátil se zpět do formy, do které chci. Pauza byla dlouhá, teprve začínám, jdu do toho zpátky a zaměřuji se na tyhle věci. Pro mě je důležité, co mohu ovlivnit, ostatní ne. Už jsem si toho přes mladý věk, jak říkáte, prožil docela dost.